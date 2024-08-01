高齡健康產業博覽會登場 EECP體外反搏躍升大健康產業新寵兒

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由生策會主辦「2024高齡健康產業博覽會」將於8月2至4日假台北世貿一館登場，馬丁健康診所攜手台灣體外反搏健康發展協會，在智慧服務館B331展區以EECP體外反搏為主題，展示台灣醫院廣泛使用唯一MIT的三級EECP醫療設備，開展首日邀請台安醫院神經內科醫師張馨方，發表失眠及腦中風預防講座；3、4兩日特邀中美醫院副院長祁栢慶醫師，分享心肌梗塞、心衰竭、缺血導致性功能障礙的預防知識。

現代醫學的進步和人們對健康需求提升，心血管疾病治療和預防方法也在不斷創新。其中體外反搏治療（EECP）逐漸成為大健康產業中的新寵兒，以其非侵入性療法吸引越來越多醫療機構和患者關注。EECP原理是患者在心電圖監視下，小腿、大腿和腹部會繫上特製氣囊，氣囊在心臟舒張期充氣，將血液從下肢擠回心臟，增強血液回流和氧氣提供，並在心臟收縮期快速放氣，減輕心臟負擔，進而改善心臟血液循環，達到預防心血管疾病目標。

中美醫院心臟內科醫師祁栢慶表示，EECP就像是在替血管做按摩，不僅可透過血液與血管產生剪切應力，釋放一氧化氮改善血管彈性，還能降低血管發炎，促進血管新生。

EECP現為美國心臟醫學會治療狹心症治療指引中的選擇之一，為不適合外科手術或侵入性支架患者提供新的機會。台灣體外反搏健康發展協會理事長王銘賢指出:「對於心血管疾病患者和高風險人群而言，EECP提供安全、非侵入性處置和預防方法，無須用藥與住院深受病患青睞，未來將在心血管健康領域發揮越來越重要的作用，隨著心血管功能提升，包括腦部、泌尿生殖系統的循環也一併獲得改善。」

現今健康產業蓬勃發展，民眾面對琳瑯滿目的保健項目，EECP將可望為患者或亞健康族群整體改善的選擇，從最核心的循環系統出發為全民健康著想。台灣體外反搏(EECP)健康發展協會免付費專線：0800-880788