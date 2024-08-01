8／1盤中熱門焦點股

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今（8/1）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）黃仁勳出招 輝達登高 昆盈、所羅門等機器人概念股搶灘

輝達獲摩根士丹利列為美國晶片股首選，昨（31）日股價大漲12.8％，又逢宣布全新的人形機器人開發者計畫，全力搶攻人形機器人市場，台股今（1）日開盤機器人概念股強勢表態，包括穎漢、和椿、聯策、昆盈、羅昇、所羅門等全數攻上漲停。

輝達獲摩根士丹利列為美國晶片股首選，分析師看好該公司資料中心業務將繼續貢獻未來5年的大部分成長，維持「增持」評等，並將目標股價設定為144.00美元。輝達昨天盤中一度急飆14.1％，高見118.34美元，收盤仍揚升12.8％，收報117.02美元，市值單日增加3,290億美元。

輝達在美國丹佛的SIGGRAPH電腦繪圖大會上宣布，將為全球領先的機器人製造商、人工智慧（AI）模型開發商和軟體製造商提供一整套服務、模型和運算平台，用以開發、訓練和製造下一代人形機器人。

其中包括用於機器人模擬與學習的全新NVIDIA NIM™ 微服務與框架、用於運行多階機器人工作負載的NVIDIA OSMO協調服務，以及支援 AI 與模擬的遠端操作工作流程，開發人員只要使用少量的人類示範資料便能訓練機器人。

輝達執行長黃仁勳表示，AI領域發展的下一波浪潮便是機器人，而人形機器人是其中最令人期待的發展。輝達將推動整個機器人堆疊，開放全球人形機器人開發人員與公司使用最適合其需求的平台、加速函式庫與AI模型。

摩爾投顧分析師陳冠廷在youtube影片中分析，黃仁勳想霸佔人形機器人產業的企圖心明顯，跟過去輝達稱霸GPU是一樣套路，當開發商習慣輝達的工具包，就會發現已經離不開輝達，因為輝達掌握從頭到尾的設計，是個專屬輝達的開發平台，若人形機器人的開發商也大量採用輝達的工具包，輝達也能順利稱霸人形機器人的晶片業務。

（工商時報 李正傑）

（2）外資看旺後市 光寶科噴漲

光寶科（2301）今年上半年每股盈餘為2.4元，光寶科總經理邱森彬表示，今年下半年將恢復成長，不過由於今年上半年營收仍呈年減，全年要做到成長會比較辛苦，亞系外資最新報告認為，AI相關營收貢獻上升、汽車週期性及消費需求復甦，可望驅動光寶科未來營運穩定成長，維持光寶科「優於大盤表現」評等，光寶科今天盤中股價強勢大漲。

光寶科今年第2季合併營收333億元，季增16%，單季合併毛利率達22.2%、營業利益率為9.9%，分別季增1.9個百分點及2.1個百分點，單季稅後淨利為31億元，單季每股盈餘為1.36元，季增30%，累計上半年合併營收621億元，合併毛利率為21.3%，營業利益率為8.9%，稅後淨利55億元，每股盈餘2.4元。

邱森彬表示，過去幾年精實聚焦的行動到今年第2季已暫告一段落，三大事業部門及整體營運表現可望較第2季成長，不過，由於今年上半年營收仍呈年減，全年營收表現仍會受到上半年年減的影響，今年要做到成長會比較辛苦，但公司對未來發展的預估仍持樂觀態度。

就各部門來看，光寶科預估，光電半導體可望逐季增長，目前全力發展高階應用，涵蓋AI機器視覺、汽車照明和感測應用、工業和再生能源等領域；在雲端業務部份，雲端、AI電源與液冷系統在新客戶、新產品進展推動下，預期將持續成長；資通訊和消費電子部門在AI PC帶動高端電源、Mini LED背光鍵盤趨勢下，有助於出貨提升。

亞系外資表示，儘管2024年上半年表現疲軟，我們認為基本面已經觸底，隨著AI相關營收貢獻上升、汽車週期性及消費需求復甦，可望驅動光寶科未來營運穩定成長，維持光寶科2024年到2026年每股盈餘預估不變，並維持「優於大盤表現」評等及目標價110元。

（時報資訊 張漢綺）

（3）聯電營收報佳音 美台股價同漲 法人最新報告喊「買」

「晶圓二哥」聯電（2303）第二季稅後純益137.9億元，較上季成長31.88％，毛利率達到35.2％，表現優於市場預期，昨（31）日美股聯電ADR攀升0.94美元，漲幅12.65％，以8.37美元作收，台股今（1）日開盤聯電上漲逾6％，至11:00成交量已逾10萬張，法人最新報告指出，終端庫存調整接近尾聲，2Q24毛利率優於預期，因此給予聯電「買進」的評等，目標價64元。

聯電第二季營收567.99億元，季增4％，年增0.9％，單季毛利率35.2％，季增4.3個百分點，年減0.8個百分點，第二季稅後純益137.86億元，較上季大幅成長31.88％，但仍較去年同期減少11.9％，第二季每股稅後純益1.11元。

聯電上半年營收1,114.31億元，年增0.8％，毛利率33.1％，年減2.6個百分點，稅後純益242.42億元，仍較去年同期減少23.8％，每股稅後純益1.95元。

群益投顧表示，3Q24終端市場需求將會成長，因為消費、通信和電腦領域的庫存水準更健康，通信和電腦需求將帶動晶圓廠的利用率提高，22/28nm為主要的成長動能，汽車庫存消化速度較預期慢，需求仍然低迷，可能庫存調整至2024年底。

整體而言，尚未見強勁復甦力道，因為客戶在管理庫存水平上仍然謹慎。不過2H24的晶圓出貨量將較1H24有所增加，2025年可望恢復到的正常需求水平，預估3Q24 聯電晶圓出貨量QoQ+4~6％，產能利用率70％。整體產品ASP in USD QoQ+0％，預估3Q24整體毛利率將和2Q24相近，約35％左右。預估聯電3Q24稅後EPS1.19元。

（工商時報 李正傑）

（4）盤中熱門焦點股

1.所羅門（2359）：機器人概念發動攻勢，盤初火速鎖漲停，收復5日線及月線。

2.羅昇（8374）：Q2財報董事會明日登場，低接買盤卡位強拉漲停，重登五日線。

3.聯電（2303）：昨夜ADR暴衝12.65％，激勵盤初股價衝上53.9元，放量飛過月線。

4.益登（3048）：跟隨台美股漲勢，今早亮燈鎖46.85元，漲停買單高掛逾1.4萬張。

5.光寶科（2301）：液冷散熱布局底定，H2看旺，激勵跳空大漲近7％，重返百元俱樂部。

6.高鋒（4510）：日央會後日圓急升有利工具機族群，連拉2根漲停，改寫波段高。

7.京元電子（2449）：台積電封裝產能供不應求，可望受惠委外測試訂單，隨台股強彈。

8.昆盈（2365）：機器人題材重擂戰鼓，急拉鎖漲停，重返五日線。

9.台積電（2330）：昨夜ADR大漲7.29％，今早開盤大漲35元、報969元，但高檔有壓。

10.第一銅（2009）：中國刺激政策希望，期銅漲觸一周新高，帶動盤初股價彈升約3.5％，收復5日線。

11.和大（1536）：機器人題材熱，推升股價開高走高約6％，重返70元之上並領漲汽車股。

12.堤維西（1522）：法人看好受惠轉投資事業持續獲利，市場預估全年EPS約5.5元，股價昨回測季線不破，今早一度飆升逾7.5％，重返5日線上。

13.怡利電（2497）：上半年EPS1.27元，優於去年同期的0.77元，今早直接收復3短均，重返60元關卡之上。

14.百達-KY（2236）：受惠汽零件、AI散熱設備、AI機器人需求大增，H2出貨量可望優於H1，盤初股價彈升約4.5％。

15.中華車（2204）：國產車組裝新制衝擊，股價續跌約5％，再寫波段新低。公司表示正評估對應，目前車輛供應、交車及維修服務不受影響。

16.三商（2905）：決議資本公積發放現金每股0.2元、8月27日除息，另通過認購三商壽現增、上限5.26億元，今早股價續漲約2.5％，突破20元關卡。

17.世界（5347）：Q2每股賺1.09元，Q3營運成長可期，盤初股價彈升約2.5％，叩關月線。

18.智崴（5263）：橋科廠動土，擴高階產能，今早放量續漲逾5.5％，領漲文創股。

19.正文（4906）：中美緊張關係牽動全球產業，持續受惠轉單，早盤股價漲近4％。

20.信錦（1582）：第三季多款摺疊機問世，軸承廠吃香，晨盤股價走強逾5％。

21.正崴（2392）：受惠IPhone16新機上市前備貨潮，加上旗下森崴能源工程入帳認列高峰期釋利多，激勵早盤股價走揚約4％。

22.永捷（4714）：大陸折疊機夯，出貨點火，帶動股價走高逾8.5％。

23.聯發科（2454）：Q2每股賺16.19元，第三季旺季不太旺，第三季營收估介於季減3％至季增4％；股價下挫續築底。

24.大成（1210）：今日除息，資金不挺，股價開低呈現貼息。

25.統一（1216）：現金股利3元今日除息，因先前漲多，今股價反向下約2％。

26.祥碩（5269）：現金股利18.5806元今日除息，搭AI題材股價震盪上揚，漲逾3％一日填息。

27.陽明（2609）：中東局勢緊張刺激運價，帶量續攻月線大關。

28.矽統（2363）：第2季營運持續虧損，減資後股價大幅波動，今日再勁揚。

29.智原（3035）：法說會後，內外資看好長線喊買，股價攻回300元關卡。

30.昶昕（8438）：Q2每股賺0.77元創10季新高，Q3持續正向。早盤勁揚逾6％，站上所有均線。

31.慧友（5484）：泛AI買盤點火，盤中站回80元，關朝月線靠攏。

32.擎亞（8096）：三星記憶體熱銷，代理商有望受惠拉貨商機，激勵股價走揚。

33.緯穎（6669）：GB200Q4出貨，積極搶進AI伺服器散熱系統，強勢大漲7％，觸及2200關。

34.直得（1597）：開發微型六軸機械手臂，被視為機器人概念股，買盤點火拉抬攻漲停，重登百元大關。

35.慶騰（4534）：受惠金價大漲，股價急攻漲停，站上五日線。

36.台灣精銳（4583）：上半年每股賺8.2元，聞訊衝漲停，改寫3年半新高。

37.鑫科（3663）：FOPLP題材助威，股價水漲船高，連拉2根漲停後，盤初仍放量大漲4％續寫歷史高，但隨後反壓增強。

38.鴻海（2317）：蘋果高階手機首度在印度生產，利多點火強彈，力返月線。

（時報資訊 李慧蘭）

（5）勞保基金到6月底止 持有台積電及鴻海雙雙大增

勞動基金運用局今（1）日公布到6月底止，勞保基金持有台股前十大持股，台積電（2330）續以42.11％居冠，並且比去年底持股35.76％大增6.35個百分點，另對鴻海（2317）持股也躍升至6.59％居第二名。

勞保基金到6月底止，包括自營及委外代操合計持有台股持股前十高依序為：台積電42.11％、鴻海6.59％、台達電5.04％、中華電4.43％、富邦金3.6％、國泰金3.3％、廣達2.54％、聯發科2.48％、兆豐金1.89％、台灣大1.78％等。

勞保基金自營部位到6月底持有台股前十大持股依序為：台積電44.96％（較去年底38.94％大增6.02個百分點）、鴻海6.74％、台達電5.27％、中華電4.91％、富邦金3.88％、國泰金3.66％、聯發科2.3％、廣達2.23％、兆豐金2.09％及台灣大1.98％。

（工商時報 呂淑美）