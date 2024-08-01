台光電財報香 3外資比讚、最高喊6字頭

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【時報記者張漢綺台北報導】環保暨高階基材廠台光電(2383)今年上半年每股盈餘為12.83元；在各類伺服器、高階網通低損耗材料及美系新手機材料三大引擎帶動下，台光電第3季營收及毛利率可望優於第2季，再創單季歷史新高，台光電財報公布後，2家美系外資及澳系外資正向看待台光電，日系外資則給予「中立」評等。

受惠於AI伺服器等需求強勁，台光電2024年第2季合併營收154.5億元，季增19.74%，創下單季歷史新高，不過由於銅價大漲，且產品組合較差，營業毛利為42.35億元，季增13.29%，單季合併毛利率為27.41%，季減1.56個百分點，營業淨利為29.24億元，季增15.3%，營業淨利率為18.92%，季減0.73個百分點，稅後淨利24.3億元，季增23.13%，創下單季歷史新高，每股盈餘為7.08元。

台光電表示，憑藉著多年世界第一的高端HDI材料技術將此延伸跨入高速材料領域，在短短三年即成為全球高速材料市佔率第一的領導廠商，隨著客戶群的增加及產品材料出貨倍數增加，預期市佔率仍會持續擴增。

隨著大型資料中心不斷擴張，人工智慧及雲端服務需要大量運算和數據處理，業者對於800G交換器提供高傳輸速度的需求日益增加，台光電延續在400G交換器低損耗材料的技術暨市場領先地位，率先出貨給國際一線大廠，並持續增加在800G交換器低損耗材料的市場份額。

台光電2024年上半年營收達283.5億元，營業毛利率28.1%，營業利益率19.3%，稅後淨利率17.6%，每股盈餘為12.83元，同時創下歷年同期新高，台光電憑藉著技術領先同業的優勢，持續穩定的繳出業績成長創新高的亮麗成績單。

台光電表示，美系大廠第三季預計發表具生成式人工智慧功能的新手機、傳統旺季的需求可期；基礎設施類除了既有的產品線以外，高階網通低損耗材料隨著客戶新產品的陸續推出，將有倍增的出貨量增長，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及美系新手機材料三大成長引擎的帶動下，目前產能已接近全產全銷，對營運持續抱持樂觀的態度，故決定加大明年產能擴充至成長20%以上。

台光電財報公布後，2家美系外資、1家澳系外資及1家日系外資出具最新報告，雖然銅價上漲及產品組合，致使台光電第2季毛利率不如預期，但進入第3季稼動率提升、產品組合轉佳，預期毛利率也會回彈，日系外資最新報告給予「中立」評等，但目標價由467.9元調高至474元；2家美系外資分別給予「買進」及「建議買進」評等，其中1家美系外資將目標價由600元調升至654元；澳系外資則給予「優於大盤表現」評等，目標價為514元。