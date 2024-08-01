桃園「自購住宅貸款利息補貼」 今起開放申請 適用對象曝

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桃園市政府住宅發展處今起開始受理113年度「自購住宅貸款利息補貼」和「修繕住宅貸款利息補貼」，受理期限到8月30日止，民眾可直接線上申請，在家動動手指就可輕鬆完成申請程序，如果真的有疑問可以直接電洽或到住宅處臨櫃進行詢問。

住宅處說明，自購及修繕住宅貸款適用對象分為兩類，一類為「一般身分」，可享郵儲利率加0.042％，而另一類為低收或中低收入戶、特殊境遇家庭、育有未成年子女2人以上、65歲以上等族群，政府考量其經濟狀況及生活需求，則推出郵儲利率減0.533％的超低利率。

住宅發展處表示，自購及修繕住宅貸款利息補貼等兩個專案，為中央政策協助民眾成家的相關補助；去年桃園向中央申請案件數「自購住宅貸款利息補貼」達2,351件，中央核定補助率約37％；「修繕住宅利息補貼」送件數316件，合格補助約35％。

住宅處補充，相關申請可上「內政部不動產資訊平台」-「住宅補貼專區」查詢及申請，以線上申請方便又快速。但也提醒，申請人或家庭成員不得重複接受2種以上住宅補貼，如有線上申請相關疑問可電洽桃園市政府住宅發展或內政部國土管理署專線。

相關資訊： ◆「住宅補助專區」申請網址：https：／／reurl.cc／OAxzkr ◆桃園市政府住宅處專線：(03)332-4700轉6 ◆內政部國土管理署專線：(02)7729-8003