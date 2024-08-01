聯電營收報佳音 美台股價同漲 法人最新報告喊「買」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「晶圓二哥」聯電（2303）第二季稅後純益137.9億元，較上季成長31.88％，毛利率達到35.2％，表現優於市場預期，昨（31）日美股聯電ADR攀升0.94美元，漲幅12.65％，以8.37美元作收，台股今（1）日開盤聯電上漲逾6％，至11:00成交量已逾10萬張，法人最新報告指出，終端庫存調整接近尾聲，2Q24毛利率優於預期，因此給予聯電「買進」的評等，目標價64元。

聯電第二季營收567.99億元，季增4％，年增0.9％，單季毛利率35.2％，季增4.3個百分點，年減0.8個百分點，第二季稅後純益137.86億元，較上季大幅成長31.88％，但仍較去年同期減少11.9％，第二季每股稅後純益1.11元。

聯電上半年營收1,114.31億元，年增0.8％，毛利率33.1％，年減2.6個百分點，稅後純益242.42億元，仍較去年同期減少23.8％，每股稅後純益1.95元。

群益投顧表示，3Q24終端市場需求將會成長，因為消費、通信和電腦領域的庫存水準更健康，通信和電腦需求將帶動晶圓廠的利用率提高，22/28nm為主要的成長動能，汽車庫存消化速度較預期慢，需求仍然低迷，可能庫存調整至2024年底。

整體而言，尚未見強勁復甦力道，因為客戶在管理庫存水平上仍然謹慎。不過2H24的晶圓出貨量將較1H24有所增加，2025年可望恢復到的正常需求水平，預估3Q24 聯電晶圓出貨量QoQ+4~6％，產能利用率70％。整體產品ASP in USD QoQ+0％，預估3Q24整體毛利率將和2Q24相近，約35％左右。預估聯電3Q24稅後EPS1.19元。