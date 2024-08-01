夏日小酌時光這樣搭配最對味！KIRIN無糖酒類讓你輕鬆爽口喝美味不減分

盛夏當道，趁著微涼午後及夜晚號召三五好友至居酒屋相聚或是在家小酌，是再愜意不過的最佳享受，口味重鹹的下酒美食搭配帶有氣泡感的清爽啤酒適時解膩，可說是小酌時的黃金絕配。想要低負擔的飲酒，同時又能享受美食，由KIRIN精心研發的多款無糖酒類，是在家或外出聚會搭餐完美搭檔。讓喜愛喝酒的消費者們，比起傳統啤酒類也能擁有健康新選擇，在各種歡樂時光輕鬆享受喝酒帶來的美好滿足，不必過度擔心糖分的攝取。

KIRIN的多款無糖酒類中，實現70％減醣的KIRIN「淡麗GREEN LABEL啤酒」，以輕薄順口、低刺激的清爽口感，加上獨特啤酒花香氣，深受眾多啤酒愛好者的喜愛。而KIRIN「冰結調酒-無糖檸檬」，則是使用獨家「冰」點凍「結」技術，封存檸檬的原始香氣，呈現適度微苦韻，不額外添加糖，搭配純淨順口的伏特加與爽快氣泡感，水果風味調酒也能兼具健康及美味。另外，KIRIN「一番搾 零糖質啤酒」採用了兩種特殊製法，一番搾製法與糖質CUT製法，美味的秘密在於採用一番搾製法，100%麥芽萃取第一道麥汁釀造，得以保留麥香的甘醇，去除糖質同時又能保有甘醇美味，KIRIN在耗時五年、反覆350次以上的精心測試後，完成了好喝的零糖質啤酒，只為讓人們能夠盡情暢飲。現在購買「一番搾」系列商品，還可參加「美味一番！野餐好物集點趣」活動，讓KIRIN野餐好物陪你一同夏日開心出遊。

業者表示，根據調查指出，網友最愛的下酒菜前五名包括燒烤、零食、炸物、滷味及熱炒，然而大啖美食暢飲好酒之餘，也伴隨著高熱量、高糖份等健康隱憂。知名營養師余朱青指出，下酒菜通常都是高油、高鹽、重調味或是過度加工的食品，無節制攝取可能會有食物熱量超標、營養價值不完全等風險，若希望在享受美味和注重健康之間取得平衡，建議可以選擇減糖或是無糖啤酒，讓美酒佳餚享受更無負擔。

而如何可以降低熱量攝取又能兼顧美味享受呢？營養師余朱青分享自己熱量控制的方法，下酒菜可儘量避開精緻外食，選擇低油炸、少調味的原型食物，如果不小心放縱口福也不必太過擔心，可以採取截長補短的方式，至少在下一餐，或是1-3天內減量飲食，平衡過多熱量攝取。此外，美食當前搭配的酒類選擇也很重要！針對大眾普遍認為「啤酒熱量高」的印象，余朱青也近一步解析，一般350毫升的啤酒，熱量大約是190大卡，相當於快2/3碗白飯，如果是水果/調味型啤酒熱量更逼近一碗白飯，所以傳統啤酒又被稱之為「液體麵包」；不過雖然酒精本身含有熱量，但大多來自於調味的果汁或飲料含糖量，所以酒體本身若能以減糖、或是無糖處理，則可以大幅度降低飲品熱量。

「美味一番！野餐好物集點趣」詳情活動辦法請上： https://www.kirin.com.tw/ichiban/event/2024iscampaign/

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