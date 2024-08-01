巴黎奧運》戴資穎華麗轉身 32冠傳奇生涯「女單第一人」

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【中時新聞網 郭宜欣】戴資穎已宣布將在今年結束後正式退休，昨（1日）在巴黎奧運小組賽不敵好友依瑟儂無緣八強，奧運最後一舞落幕，賽後戴資穎忍不住激動情緒痛哭。回顧戴資穎傳奇生涯，從天才少女到世界球后，生涯累積32冠仍是羽球女子單打選手難以打破的天花板。

戴資穎15歲就在國際賽嶄露頭角，2011年以17歲年紀奪下生涯首個職業賽冠軍，開啟成為球后的不平凡之路，並在2014年成為台灣首位在羽球超級系列賽總決賽奪冠的女子選手，2016年戴資穎22歲，正式登上世界球后寶座。

從2016年到2018年4月，戴資穎連續佔據世界球后寶座長達72周，生涯累積球后在位周數達214周仍是女單紀錄保持人，直到2022年9月之後才完全讓出球后寶座，戴資穎生涯在超級系列賽、黃金大獎賽和世界巡迴賽等大型職業賽拿下32座冠軍，同樣是女單第一人。

戴資穎代表中華隊出賽同樣繳出亮眼成績，亞錦賽3金1銅、世大運2金1銀2銅、亞運1金1銅，2018年雅加達摘金為史上第一人，以及最為台灣人津津樂道的東京奧運銀牌。

經過長年的征戰，戴資穎已30歲，面臨傷勢與體能下滑的挑戰，東京奧運前就有退休念頭，但疫情打亂規劃，今年為了巴黎奧運再拚最後一次，去年累積參賽積分仍拿下3冠，球后實力仍在。

可惜近期左右膝傷加劇，嚴重影響戴資穎的移動速度，拖累她在巴黎奧運的表現，即使最終在小組賽就停下腳步，戴資穎的傳奇身影永遠留在球迷心中。