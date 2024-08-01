2024最熱門寶藏食材馬鈴薯 營養滿點的全能蔬菜

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民眾對馬鈴薯的刻板印象就是「澱粉」，若以營養學角度來看，馬鈴薯不僅是營養寶庫，相較其他常見蔬菜還能為身體提供更多能量。

馬鈴薯不僅是一種主食，同時也是營養豐富的全能蔬菜，能為身體提供鉀和維他命C！市售馬鈴薯大致分為台灣本土產、美國進口兩種，國產馬鈴薯普遍表皮帶土，大小和形狀不一，質地較鬆軟、味道溫和；來自美國的馬鈴薯大小相對一致，外觀乾淨，口感也較綿密紮實、滑順可口，香氣更為明顯。美國馬鈴薯提供最天然、純粹且優質碳水化合物，提供運動所需能量。碳水化合物是大腦主要燃料來源，也是肌肉關鍵能量來源，對於身體和心理表現都非常重要。

馬鈴薯也是鉀的優良攝取來源，一顆中型帶皮約148克的美國馬鈴薯富含2克膳食纖維，占每日建議攝取量的7％、提供我們每日建議攝取量15％的鉀、以及每日建議攝取量30％的維他命C，是現代人忙碌生活中的營養夥伴，幫助身體滿足營養需求。馬鈴薯不含脂肪、無麩質、0膽固醇、0鈉等優勢，還能替代其他主食，讓飲食更均衡，食用美國馬鈴薯的好處不勝枚舉。

購買馬鈴薯後，也要學習如何正確處理、烹飪，才能保留它最完整的豐富營養與薯果香氣。美國最流行的健康烹調法，包含最快速的微波、能攝取更全面營養的帶皮水煮法、切塊清蒸等，推薦民眾實際嘗試所有品種和料理方式，以最純粹的料理方式讓金牌原型食物成為每日滿滿能量的來源！更多美國馬鈴薯的大小事請關注美國馬鈴薯官方社群。