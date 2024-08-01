台積電最強敵人回來了！三星Q2重登半導體王者寶座

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AI需求強勁，半導體廠商大啖商機，不僅台積電第二季營收亮眼，就連最大敵手三星也上演絕地大反攻，第二季半導體業務營收年增94％至28.6兆韓元，這是三星自2022年第二季後，時隔2年超車台積電，重奪半導體王者寶座。

三星於7月31日公布的財報顯示，由於AI推動記憶體晶片需求激增，晶片價格回升，第二季整體營收年增23％至74兆韓元（約新台幣1.77兆元），營業獲利從去年同期的6,700億韓元激增至10.4兆韓元（約新台幣2,506億元），暴增近15倍，這是自2022年第3季後，營收再度突破10兆韓元關卡。

從三星各部門的業績來看，半導體業務所在的設備解決方案（DS）部門銷售額達到28.56兆韓元（約新台幣6,854億元），營業獲利則為6.45兆韓元（約新台幣1,548億元）。相比之下，台積電於7月18日公布的第二季合併營收為6,735.1億元，這表明三星在時隔兩年後，成功超越台積電，再次成為業界領頭羊。

三星副總裁金在俊表示，由於生成式AI晶片需求強勁，帶動了第二季記憶體市場的增長，特別是高頻寬記憶體（HBM）的銷售金額季增50％。他強調，下半年HBM的銷售額將超過上半年，8層堆疊HBM3E將從第三季開始出貨，而更先進的12層堆疊HBM3E也計劃於下半年開始量產並出貨。三星還計劃在明年將HBM的產能擴大逾兩倍。

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