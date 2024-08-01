《科技》打造健康臺灣 工研院以AI驅動銀髮產業跨域創新

【時報記者郭鴻慧台北報導】距離臺灣進入超高齡社會只剩不到半年時間，工研院為呼應政府「健康臺灣」政策，參加今年首度舉辦的第一屆高齡健康產業博覽會，於經濟部產業技術司專館，秀出銀髮創新解方。工研院院長劉文雄表示，臺灣面對人口老化的挑戰，產業下一個目標是成功老化，超高齡社會需求不僅限於醫療科技，應同時鎖定長者的三大生活情境「檢測預防、診斷治療、復健照護」，打造出對應的銀髮科技及服務，才能讓長者活得健康、生活有品質。工研院運用AI人工智慧、感測、虛擬實境（VR）、ICT等開發出15項創新銀髮科技，期盼藉由跨域創新科技引領產業前行，打造完善的健康產業生態圈。

劉文雄表示，人口老化帶來龐大的醫療支出與勞動力衰退問題，政府對於銀髮政策也從過去只重「治療」更進而重視「預防」，工研院致力於協助長者縮短不健康存活年，並且讓長者從健康、到不健康直到離世，都能有快樂、有尊嚴、有成就感，讓長者能「成功老化」。工研院發布的2035技術策略與藍圖中，健康樂活成為很重要的一環，工研院2020年即設立「智慧長照大聯盟（後更名為：健康樂活與智慧醫療照護聯盟）」，2022年更與國衛院瞄準精準健康領域，針對高齡、長照展開合作。工研院從全人健康觀點出發，將長者劃分為「健康、患病、亞健康」三類族群，設定出「檢測預防、診斷治療、復健照護」三大生活應用情境，進而設計出不同的科技解方，更貼近使用者需求。

工研院將展出15項創新銀髮科技，在「檢測預防」方面，大腦的認知、反應，以及身體的肌力、平衡，是促進健康的兩大關鍵。在「診斷治療」方面，結合生成式AI打造的華人語系醫療助理「小智醫生SmartDoc」，僅需語音或影像資料，即可快速生成醫師診斷治療建議，如：初診報告、醫療檢查報告、醫護會議紀錄、護理紀錄，還可接受中文、臺語、泰語等96國語言。在「復健照護」方面，工研院鎖定獨居長輩、照護機構，開發出「高隱私AI照護員」運用創新AI熱像辨識技術，可以提供呼吸、心率、體溫、血氧、血壓趨勢與姿態等全方位照護資訊；並利用非接觸式熱成像技術，提供去識別化的高隱私影像，還能精準識別長者在床上或床邊的異常行為，如離床、跌倒與久臥等，即時通報警示。