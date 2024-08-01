江振誠RAW熄燈　米其林一條街跌落神壇？在地房仲說話了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

連續3年摘下米其林二星、號稱「全台最難訂位」的RAW餐廳主廚江振誠，在RAW即將迎來10周年的時刻，拋出震撼彈，宣布引退，餐廳將營業至12月31日關門熄燈，轉型成廚藝學院。而被譽為「米其林一條街」的大直樂群三路，也將失去RAW的星光加持。

目前台北市中山區樂群三路上有3家米其林餐廳，包括教父牛排、RAW、Taïrroir態芮，其中，RAW在2014年12月9日開幕以來，為樂群三路豪宅商圈成功加持，後來該路段更被封為「米其林一條街」。

不過，根據實價登錄顯示，樂群三路的店面實價登錄寥寥可數，從有揭露以來僅3筆，最新為2022年每坪月租金1871元；2018年則有一筆每坪租金2013元的登錄。

對照台北市地政局「112年不動產市場動態年報」的店面租金統計，北市店面平均每坪租金2790元，年漲幅12.14％，但相較104年歷史高點，平均每坪月3172元，下跌12.04％；樂群三路的租金水位，明顯低於北市平均。

至於RAW熄燈，會不會衝擊「米其林一條街」的租售價格與行情？聯勝房屋專任委託部經理陳泰源認為，高檔商圈已經成功形塑，加上樂群三路周邊豪宅林立，不動產持續增值性，不會因RAW熄燈讓整體商圈衰退。