華南金推出「幸福華e夏 華出你的財富人生」線上活動 讓理財更有趣

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華南金融集團在113年8月1日至10月31日推出為期三個月的「幸福華e夏 華出你的財富人生」線上活動，集結集團成員華南銀行、華南永昌證券、華南產險、華南永昌投信、華南金資產管理、華南期貨及華得來點數兌換網，融合多項金融知識和服務，民眾透過線上心理測驗遊戲，讓理財變得更有趣！

【活動一】「繽紛幸福華水道」

無論你是具有創造力的許願神-美人魚，還是鬼靈精怪的夢想家-小丑魚！只要分享你的心理測驗結果於Facebook個人頁面，每月就有機會抽中遠東百貨即享券6,600元等多項好禮！活動期間將抽出超過200名幸運得主，月月參加，月月有獎！

【活動二】「幸福華e夏-水上樂園」

華南金融集團期間限定回饋活動，鼓勵客戶成為理財行動家，將理財知識落實為行動，活動期間於營業櫃檯或網路完成指定任務，包含申辦華南銀行信用卡、黃金存摺定期定額、華銀支付(台灣Pay)交易、華南永昌證券之證券經紀業務、華南產險個人傷害險、旅綜險等，並達指定交易門檻，即可參加抽獎！獎品包含Apple iPhone、Dyson吹風機、遠東百貨即享券、超商商品卡等多項好禮，為幸福生活加值。

【活動三】「看影片抽好禮」

活動期間內，觀看創意理財Reels短影音，並按讚留言，即可抽超商商品卡，透過影片輕鬆學理財，善用金融工具規劃，更有效率地累積財富。

華南金融集團透過整合金融服務，為客戶提供全方位且個人化的金融方案，以實現客戶的幸福財富生活。快來加入「幸福華e夏 華出你的財富人生」，除了有精彩好禮等你來拿之外，更能掌握正確的理財觀念，開創幸福的財富人生。活動網址：https://www.2024happiness.com.tw/