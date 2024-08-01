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巴黎奧運》謝曹配、麟洋、小林同學拚四強 中華隊今賽程一次看

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謝淑薇(右)、曹家宜1日即將爭取網球女雙4強門票。圖／杜宜諳
謝淑薇(右)、曹家宜1日即將爭取網球女雙4強門票。圖／杜宜諳

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【中時 黃及人 、 杜宜諳】中華隊7月31日在巴黎奧運賽場上，除了迎來拳擊吳詩儀至少保銅，提前確保本屆首面獎牌，羽球也有周天成、麟洋配挺進下一輪，桌球則是林昀儒、鄭怡靜闖進8強，讓我們持續為中華隊加油！中華隊台北時間8月1日出賽重點是謝淑薇／曹家宜爭搶網球女雙4強門票，以及林昀儒、鄭怡靜、周天成與麟洋配都力拚晉級，確切資訊仍依奧運官網及轉播單位為主。

中華代表隊參賽項目（點選看賽程、最新賽況、花絮）

中華奧會提供完整賽程資訊、項目與選手如下：

15：00（巴黎時間09：00）高球 男子第一回合 潘政琮、俞俊安

15：40（巴黎時間09：40）羽球 男單16強 周天成vs.日本

17：14（巴黎時間11：14）射箭 女單64強 李彩綺vs.烏克蘭

18：00（巴黎時間12：00）網球 女雙8強 謝淑薇／曹家宜vs.捷克

18：32（巴黎時間12：32）射箭 女單64強 雷千瑩vs.哥倫比亞

20：10（巴黎時間14：10）羽球 男雙8強 王齊麟／李洋vs.泰國

21：00（巴黎時間15：00）桌球 男單8強 林昀儒vs.法國勒布倫

22：00（巴黎時間16：00）桌球 女單8強 鄭怡靜vs.大陸孫穎莎

22：09（巴黎時間16：09）射箭 女單64強 邱意晴vs.日本

22：34（巴黎時間16：34）拳擊 女子66公斤級16強 陳念琴vs.巴西

圖／擷取自教育部官網
圖／擷取自教育部官網

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