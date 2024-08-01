巴黎奧運》謝曹配、麟洋、小林同學拚四強 中華隊今賽程一次看

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【中時 黃及人 、 杜宜諳】中華隊7月31日在巴黎奧運賽場上，除了迎來拳擊吳詩儀至少保銅，提前確保本屆首面獎牌，羽球也有周天成、麟洋配挺進下一輪，桌球則是林昀儒、鄭怡靜闖進8強，讓我們持續為中華隊加油！中華隊台北時間8月1日出賽重點是謝淑薇／曹家宜爭搶網球女雙4強門票，以及林昀儒、鄭怡靜、周天成與麟洋配都力拚晉級，確切資訊仍依奧運官網及轉播單位為主。

中華奧會提供完整賽程資訊、項目與選手如下：

15：00（巴黎時間09：00）高球 男子第一回合 潘政琮、俞俊安

15：40（巴黎時間09：40）羽球 男單16強 周天成vs.日本

17：14（巴黎時間11：14）射箭 女單64強 李彩綺vs.烏克蘭

18：00（巴黎時間12：00）網球 女雙8強 謝淑薇／曹家宜vs.捷克

18：32（巴黎時間12：32）射箭 女單64強 雷千瑩vs.哥倫比亞

20：10（巴黎時間14：10）羽球 男雙8強 王齊麟／李洋vs.泰國

21：00（巴黎時間15：00）桌球 男單8強 林昀儒vs.法國勒布倫

22：00（巴黎時間16：00）桌球 女單8強 鄭怡靜vs.大陸孫穎莎

22：09（巴黎時間16：09）射箭 女單64強 邱意晴vs.日本

22：34（巴黎時間16：34）拳擊 女子66公斤級16強 陳念琴vs.巴西