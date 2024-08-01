盼兩岸影視合作 寧夏向台灣劇組招手

位於寧夏銀川市西夏區的鎮北堡西部影城，創建於1993年，這裡拍攝了許多觀眾耳熟能詳的《紅高粱》、《大話西遊》、《新龍門客棧》等200多部膾炙人口的影視片，享有「中國電影從這裡走向世界」的美譽。為了吸引台灣遊客赴寧夏及影城旅遊，該景區過去曾多次派人隨團赴台灣進行宣傳與考察，也希望有更多台灣影視作品到寧夏取景。

鎮北堡西部影城營銷經理李芃近日受訪時，談到對於未來與台灣進行合作的期待。她表示，一方面是電影拍攝與影視合作，由於寧夏的地域特色在台灣看不到，希望有更多的台灣影視到寧夏取景，讓更多人看到寧夏的景觀風貌和旅遊特色。

另一方面是旅遊，李芃指出，在疫情前，她跟著寧夏的文旅廳經常往台灣跑，去台灣考察市場、和台灣旅行社交流，除了把寧夏本地遊客帶到台灣，也和台灣旅行社合作、把台灣遊客帶到寧夏。她並強調，台灣市場很重要。

談及台灣市場的重要性，李芃表示，台灣和寧夏的土地面積都不大，去台灣之後還發現有個寧夏夜市，能夠找到一些共同點，所以希望拓寬市場。她補充，希望有更多遠程市場的客人來到寧夏，因為周邊地區的遊客已經習慣西北地區的景觀，因此期盼不同地域的人能夠感受寧夏的特色。

在台灣考察過程中，李芃覺得台灣的服務意識值得學習，「首先大家很溫柔，然後相處起來會非常好，到了那個地方（台灣）我們就是真切的能夠感到真的是台灣人這個服務意識非常好，無論遊客排得多多，無論多忙，他一定不會忽略每一個人的感受，所以這可能是給我們最大的感受和體驗」。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！