美制裁協助胡塞武裝採購武器的「關鍵行為體」陸、港企業也在列

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據美國之音報導，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)當地時間7月31日宣佈，制裁協助安薩魯拉(Ansarallah)、也就是通稱的葉門胡塞武裝(Houthis)採購武器的兩名個人和四家公司，其中包括「位於位於中華人民共和國、包括香港」的「關鍵行為體」。

美國財政部提到，自從2023年11月以來，胡塞武裝一直使用無人機、彈道導彈和巡航導彈攻擊美國軍隊、商船及其船員以及以色列平民人口，他們打擊美國及其朋友利益的行動「依靠一個由負責採購的行動人員、為運輸提供便利者以及供應商組成的全球網路，來採購和運輸製造和部署一系列先進武器系統所需要的兩用部件和設備」。美國國務院今年將胡塞武裝列為「特別認定的全球恐怖組織」。

負責反恐和金融情報事務的美國財政部副部長尼爾森(Brian E. Nelson)在聲明中說，「胡塞武裝尋求利用像中華人民共和國和香港這樣的轄區來採購和運輸其致命武器系統的必要零配件，」

被制裁的包括位於葉門薩那的沙哈利聯合有限公司(Al-Shahari United Corporation Ltd)及其旗下的香港沙哈利聯合有限公司(Hongkong Alshahari United Corporation Limited)和廣州沙哈利聯合有限公司(Alshahari United Corporation Limited)。

美國財政部說，沙哈利聯合公司依靠其設在中國的分支廣州沙哈利來協助把貨物從中國運往葉門。廣州沙哈利由香港沙哈利全資擁有。廣州沙哈利的董事兼總經理艾哈邁德·哈立德·亞赫亞·沙哈利(Ahmed Khaled Yahya Al-Shahare)也被列入制裁名單。

這次被列入制裁名單的還有位於薩那的葉門信息技術電信資產公司(Y-TAC)及其總經理、也門商人哈赫爾·亞赫亞·穆罕默德·穆塔哈爾·基奈(Maher Yahya Muhammad Mutahar al-Kinai)。