泡麵土地公石龍宮火災 另一處土地公廟備妥泡麵迎客

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南投縣中寮鄉的泡麵土地公石龍宮今天凌晨發生大火，廟方正忙著善後。彰化縣芬園鄉大竹福榕宮也以提供免費泡麵給信眾及來往過客而聞名，福榕宮廟方研判近日前來參香及享用泡麵的信眾與遊客有可能會增多，已備妥足量泡麵因應。

南投中寮石龍宮24小時開放，民眾可參香，還可免費享用泡麵，不料卻於今天凌晨2點多發生火警，正在吃泡麵的信眾倉皇逃生，還有人拍下火災畫面上傳社群，消息傳開後，不少網友感到惋惜，也有網友說，彰化縣芬園鄉大竹村福榕宮土地公廟也有免費泡麵可吃，可到福榕宮參香、吃泡麵。

位於八卦山脈的彰化芬園大竹村福榕宮，與南投中寮石龍宮一樣，都是主祀福德正神。福榕宮因地處熱門單車騎乘路線彰139線旁，廟方長年提供免費泡麵，是許多單車族的停留站，網紅蔡阿嘎也來享用過泡麵，今年光是春節7天假期，廟方統計供各路人馬吃掉約6萬碗泡麵，「食」力驚人。

彰化芬園福榕宮與南投中寮石龍宮相距約18公里，同樣都有免費泡麵可吃，以往即有許多信眾及單車族將兩宮列為參香、踏訪路線。

福榕宮副主委許池沼指出，今天一早獲悉南投中寮石龍宮火災的消息，令人難過，期盼石龍宮能盡快從災後重建恢復；此外，該宮也會增加泡麵存量，以因應可能增多香客及遊客。