豆油伯醬油創佳績再獲國際肯定！榮獲2024年英國Great Taste Awards三星殊榮

台灣醬油品牌豆油伯再創佳績!其「茶姬醬油(香檬風味)」於2024年榮獲有「美食界奧斯卡」之稱的英國Great Taste Awards最高三星級獎項,成為全球僅2%獲此殊榮的產品之一。這是豆油伯連續第三年獲得此項最高榮譽,再次向世界展現台灣醬油的卓越品質。

世界四大美食評鑑中最具權威也最具歷史的英國Great Taste Awards，每年僅有2%參賽產品能夠被授予三星級榮譽。豆油伯2022年以台南五號黑豆釀造的春源醬油，首次在Great Taste Awards獲得三星。隔年2023年，以台灣茶豆釀造的茶姬醬油獲得三星，同年9月茶姬醬油再次驚豔全球，獲得評審高度喜愛並得到亞洲唯一醬油品牌金叉獎殊榮。今年以茶姬醬油首次參賽就獲得三星獎殊榮，成為台灣醬油品牌連續三年獲此殊榮的佳話。今年評審工作歷時92天，由超過500位評審組成的評審團對來自全球115個國家的13,672個品項進行嚴格盲評。

茶姬醬油(香檬風味)獲Great Taste Awards世界美食評鑑三星殊榮。圖／豆油伯提供

「茶姬醬油(香檬風味)」使用來自高雄契作的茶豆，以整顆原豆進行釀造、無麩質、不含碘、不添加防腐劑、不加水稀釋，除了保有茶豆獨特醇豆香氣外，嚴選台灣原生種新鮮榨取香檬汁，調和出專屬台灣味清爽醬汁，茶姬醬油和香檬原汁完美比例把醬油獨特甘醇醬香與清新香檬結合，鹹香酸風味剛剛好。2023年10月正式上市，至今已釀造超過1萬瓶，不僅獲得各通路與市場喜愛，在國際上頻頻獲獎，在2024年接連獲得「Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎」，7月30日再添Great Taste Awards世界美食評鑑三星殊榮。Great Taste Awards評審對此產品讚不絕口，評語中提到：「新鮮柑橘和活潑酸橙皮，非常誘人！其風味也同樣豐富複雜，甜、酸和鮮味完美平衡且用途廣泛，可以提升雞肉、米飯、魚和蔬菜等菜餚風味，新鮮柑橘檸檬香氣喚醒感官。」

豆油伯在台灣深耕52年，釀造原料來自台灣契作大豆與小麥，除了獲得國際美食評鑑獎項的肯定之外，依舊努力朝向提升台灣釀造精品醬油目標前進，包括二次釀造技術再精研、使用黃豆製作高品質天貝食品、台灣單方豆和風味醬油釀造研發等，要全面升高台灣雜糧使用率，鼓勵契作農民持續投入雜糧耕作產業，期待能串起台灣大雜糧產業鏈永續發展，並將台灣優質醬油推向世界舞台。

薄黑醬油獲2023 Great Taste Awards世界美食評鑑二星殊榮，醬油呈現出迷人的深栗色，質地絲滑和令人驚艷的香氣，讓人聯想到朗姆酒或干邑。圖／豆油伯提供