陳智權AKACHEN純鈦藝術珠寶揚名國際 處處是禪 無一不美

近來藝術珠寶逐漸成為主流，台灣藝術珠寶大師陳智權（AKA CHEN）的珠寶品牌「AKACHEN」享譽國際珠寶界，被譽為當代純鈦珠寶的權威。繼2020年春天英國Victoria and Albert Museum（V&A博物館）購藏AKACHEN的純鈦藝術珠寶「木蘭」之後，陳智權近日受邀前往倫敦聖馬丁藝術學院舉辦大師講座，緊接著年底將在美國加州鮑爾斯博物館（Bowers Museum）、德州休斯頓自然科學博物館（Houston Museum of Nature Science）舉辦個展，揚名國際舞台。 「我一直在思考，我在國際珠寶界扮演的角色是什麼？」陳智權說，自從AKACHEN珠寶被博物館收藏、正式晉升至國際藝術殿堂後，他設計的珠寶作品身價也隨之水漲船高，但他並不希望自己的作品淪為投資賺錢的工具，他認為珠寶應該是一種提升心靈層次和藝術品味的媒介，要能再三回味、世代傳承，而不是放在保險箱裡保值、增值。 秉持著這樣的理念，陳智權將珠寶提升至藝術層次，且持續致力研發純鈦珠寶的技術，是全球極少數擁有製作鈦金屬珠寶專利的珠寶品牌之一，對他來說，藝術美學才是AKACHEN珠寶的本質，鑽石彩寶只是點綴陪襯，他會刻意避免使用大克拉鑽石和彩寶，因為大克拉鑽石彩寶本身就很美，珠寶設計美學已無從發揮，反倒扼殺了創作的空間。 珠寶作品融入東方美學與藝術品味，是AKACHEN的一大特色，陳智權浸淫於東方的茶道、書法、花藝與靜坐冥想，透過「師法自然」的寫意，將大自然的花朵、昆蟲、鳥禽化為珠寶，鬼斧神工如實勾勒自然萬物細膩的觸感、紋理和光影色澤，處處是禪、無一不美，可說是東方禪風美學與西方科技工藝的完美結合。 這回陳智權在倫敦聖馬丁藝術學院舉辦大師講座，他將25年來鑽研純鈦珠寶的技術工藝與師生們分享，毫不保留傾囊相授，還設立獎學金鼓勵表現優秀的學生，「我不怕別人學習我的技術，AKACHEN珠寶作品從設計、純鈦熔鍊鑄造、寶石打磨鑲嵌，皆在自家珠寶工坊獨立完成，不假外求，AKACHEN是百分之百MIT台灣製造，我以此為榮。」 今年11月，陳智權集結30年來AKACHEN心血結晶在美國兩大博物館巡迴展出，總共展出120件作品，其中他特別精選四款結合中國五行的鈍鈦珠寶作品，分別是代表「火」的茶花、「水」的鳶尾花、「地」的牡丹花和「風」的玫瑰，鈍鈦極光色彩的漸層變化和不同光線下的暈染色澤，與中國潑墨畫有異曲同工之妙，他特別訂製畫框展示珠寶，大量的留白予人遐想的空間，充滿意境之美，猶如掛在牆上的一幅畫作，以藝術品味為「奢華」二字下了全新的註解。