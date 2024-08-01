謝晨彥｜誰被套牢了？高股息ETF投資兩大重點在這

近期，台灣的高股息ETF出現較大修正，這次修正的週數較長，導致許多投資人抱怨被套牢。事實上，長期投資高股息ETF，不需要過分在意短期價格的波動。投資高股息ETF的主要目的是獲得穩定的現金流和長期資本增值。實際上，由於市場的複雜性和不可預測性，投資者很難準確判斷市場底部，因此定期定額投資或在市場下跌時分批買入，是較為有效的策略。通過這種方式，投資者可以降低平均持倉成本，並在未來市場反彈時享受收益。

高股息ETF的選擇需要綜合考慮其成分股、收益率及風險特性。以0056、00878、919和929為例，四者在成分股上有一定的相似性，主要集中在電子、金融和傳統產業。但在收益表現上，919的年化收益率最高，而0056的收益平准金則相對較高，顯示出其在持續分紅能力上的優勢。此外，919在今年的整體表現最為亮眼，達到15.61％的含息報酬率。然而，風險指標方面，0056的Beta值最高，意味著其價格波動與大盤走勢較為同步，而929則在風險調整後的收益（Sharpe Ratio）方面表現較佳，顯示出其在市場波動中較為穩健的特性。

對於投資高股息ETF的策略，投資者需根據自身的風險承受能力和投資目標進行選擇。如果目標是長期穩健的現金流，0056憑藉其收益平準金的優勢，成為值得關注的選擇。然而，如果更注重收益率表現，919無疑是今年表現最優的ETF。最後，從風險與收益的綜合角度考慮，929在波動性較小的情況下提供了較高的風險調整收益。因此，投資者在選擇ETF時應綜合考慮分紅、報酬率及風險等因素，以制定適合自己的投資策略。通過對高股息ETF的深入分析和比較，投資者可以根據自身需求選擇合適的投資產品，以實現資產的長期增值。

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