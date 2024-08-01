8／1起限期1個⽉！2年內買房可申請「⾃購住宅貸款利息補貼」利率1.512％：最⾼額度250萬

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2年內有購屋的⺠眾，趕緊把握8⽉1⽇起⾄8⽉30⽇受理申請的內政部國⼟管理署「⾃購住宅貸款利息補貼」，該⽅案最⾼補貼額度為250萬元，可與財政部「青年安⼼成家購屋優惠貸款」的最⾼貸款額度1000萬元搭配，以減輕購屋族的利息負擔。

113年度的「⾃購住宅貸款利息補貼」8⽉1⽇起受理申請，舉凡還沒有購買⾃⽤住宅或在申請⽇前2年內已經買房⼦，並已經向⾦融機構辦理貸款的⺠眾，可在「購屋貸款利息補貼」核定後，轉貸為⾃購住宅優惠貸款。

⺠眾要留意條件資格，包括要符合⼾籍地縣市的家庭年所得、每⼈每⽉平均所得、動產限額、不動產限額的限制，也可稱作「排富條款」。舉例來說，台北市家庭年所得必須低於164萬元、每⼈每⽉平均所得低於6萬8,772元、動產限額715萬元以下、不動產限額940萬元以下。

符合資格條件後，補貼額度部分，購屋的最⾼優惠貸款額度，依據購屋地的不同，分別為台北市250萬元、新北市230萬元以及其他縣市的210萬元，最長20年，含付息不還本的寬限期最長5年。

屬於弱勢對象的第⼀類，補貼額度的房貸利率可享郵儲利率減0.533％，⽬前為1.187％，因115年7⽉31⽇前增加補貼0.25％，降為0.937％。屬於第⼆類⼀般對象，補貼額度的房貸利率為郵儲利率加0.042％，⽬前為1.762％，115年7⽉31⽇前增加補貼0.25％，降為1.512％。

除了「⾃購住宅貸款利息補貼」，政府也對於有1⼾老舊房⼦需要修繕的家庭，提供「修繕住宅貸款利息補貼」，最⾼優惠貸款額度為80萬元，最長15年，含付息不還本的寬限期最長3年。

國⼟管理署住宅發展組組長歐正興指出，「⾃購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」的辦理⼾數仍維持往年⽔準，提供購屋4000⼾及修繕房屋2000⼾的補貼，由於政策初衷為協助⾸購減輕房貸利息負擔， 去年⾃購住宅利息補貼核定件數約7000多⼾。

⺠眾可在受理期間向⼾籍所在地的直轄市、縣市政府提出申請，或在受理期間採線上申請，可⾄住宅補貼線上專區（網址：https:// has.nlma.gov.tw/subsidyOnline/）提出申請並上傳相關⽂件。

受理申請期間，國⼟管理署設有諮詢專線02-7729-8003，週⼀⾄週五早上9點⾄下午6點提供專⼈諮詢服務，如有申請相關問題，可撥打洽詢。