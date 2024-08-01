探索新技能 追尋生命新高度：從銷售到撥經調理師的轉職之路

透過不同的技能精進，可以發現生命擁有無限潛能！撥經調理師林店長就是其中一個例子，一開始因為先生腰痛，吃藥打針都不見效果，自己也因為從事百貨銷售業，久站身體也出現不少狀況，後來輾轉在網路上搜尋到「了凡居」，嘗試幾次牛角撥經後發現撥經有效改善了身體的不適，也讓她開始對撥經的技術產生好奇。

轉職探索新可能，努力面對挑戰

因緣際會之下，林店長得知「了凡居牛角撥經」撥經調理培訓的課程，有感於身體的改變加上想學習一技之長，林店長開始思考是否要轉職，她白天一樣從事百貨銷售的工作，並利用自己的下班時間進修撥經技術，學到一定成果後，她鼓起勇氣離開舒適圈，從百貨銷售搖身一變撥經調理師。轉職前期她也遇到了陣痛期，她發現，雖然自己努力服務客人，但回頭客卻很少，她也開始思考自己的不足，於是做了很多功課，除了持續精進自己的技術外還要讓顧客有完善的服務體驗，多花時間跟客人說明撥經的效果，透過不斷的調整，才慢慢地步上軌道。

了凡居專業牛角撥經，照護現代人身體

現代人缺乏運動、生活壓力繁忙，容易肩頸痠痛，透過牛角撥經，不僅能讓緊繃的身體得到舒緩，還能達到保養的效果，了凡居牛角撥經通過專業的技術和舒適的環境，為顧客提供一個徹底放鬆的空間，幫助大家釋放壓力、重獲活力。了凡居裡面每位撥經調理師就像林店長一樣，接受過專業的培訓，並考取相關的證照，他們會針對每位客人的身體狀況，提供飲食、健康諮詢的服務，全面照顧客人的健康，幫助他們減緩身體的不適。

在專業中獲得成就感，找到新自我

回想這段轉職路程，林店長認為，跳脫一個舒適圈需要很大的勇氣，如今他轉職成為了專業的撥經調理師，除了在專業中獲得滿滿的成就感外，同時還能幫助家人改善身體健康，她相信這是正確的選擇！她也鼓勵所有想要改變現狀的人勇敢探索新的職業道路，踏出去之後會發現，原來人生還有許多可能！

了凡居官網：https://www.liau-fan-ju.com/