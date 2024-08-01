5、6月發票清冊！全聯、小七、全家開出4張千萬獎 幸運門市曝光

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財政部今日將公布5、6月期發票大獎清冊，113年5-6月期統一發票1,000萬元特別獎15張，200萬元獎19張。

7-11花125元買生活用品 中千萬大獎

統一超商統計有1位消費者獲得千萬大獎！這位幸運兒在桃園市中壢區的7-ELEVEN政群門市購買125元的生活用品。

還有5位獲得2百萬特獎！一人在新北市新莊區的7-ELEVEN龍安門市購買92元的統一瑞穗鮮乳；一人在新北市土城區的7-ELEVEN廷寮門市購買69元的統一純喫茶、鮮食；一人在新北市新莊區的7-ELEVEN莊龍門市購買42元的鮮食；一人在高雄市鳥松區的7-ELEVEN新鳳松門市購買35元的統一麵包；一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN校和門市購買220元的生活用品。

全家便利商店中獎發票，共有8位幸運兒中大獎，其中有3位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出2組，分別獎落「全家」福興福利店、龜山龍壽店，消費者分別僅花費21元、35元購買咖啡及茶飲就幸運中大獎。

全家幸運得主花165元 中200萬元

特獎200萬元則開出1組，獎落「全家」大甲幼獅店，幸運得主花費165元購買咖啡等商品就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」湖口力成店、高雄武聖店、仁德大甲店、八里龍米店開出，消費者最低僅花費20元購買瓶裝水就成為頭獎得主。

萊爾富 僅花95元幸運中百萬元

萊爾富表示，這次財神也眷顧到來萊爾富消費的民眾，帶來振奮人心的好消息，開出2組雲端發票專屬獎100萬元，雲端發票專屬獎的得主中，一人在高雄市鳳山區的萊爾富鳳山南訓店購買95元的鮮食與飲品，另一人則在新北市三重區的萊爾富北縣天龍店購買133元的飲品，就幸運中了100萬元的獎金。

全聯只付10元 即中千萬特別獎

全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在雲林麥寮中山門市，幸運中獎者消費154元購買咖啡飲品，其中144元以福利點數折抵，實際僅以全支付付款10元，即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為高雄阿蓮民族，幸運中獎者花費166元購買鮮奶，獲得特獎200萬元。