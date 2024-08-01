《美股》分析：估FED下半年降息2次；AI非泡沫但美企掀破產潮

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美股分析：

●分析師指出，聯準會之前的聲明只有提到通貨膨脹所造成的風險，但這次卻說要注意雙重危機，表示通膨非降息的主要考量。聯準會指出，把通膨壓低至2%的目標區已有部分進步，但與會的委員則認為，要把就業市場以及降低通膨的風險，朝更好的平衡點發展才對。

●國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）預估，聯準會今年將把美國利率調降兩次，分別在9月和12月份。惠譽認為，在通膨趨緩以及失業率較低的情況下，美國經濟很可能會出現軟著陸。因此，預估美國今年經濟將成長2.1%，稍微比去年2.5%要低。

●法國投顧業者SG Prevoir表示，對投資AI相關的股票獲利很滿意，人工智慧題材並非泡沫。日前賣出不是要獲利了結，而是估值偏高的緣故，因為人工智慧的產業週期尚在進行中。

●家族投資公司Versaca Investments擔憂，目前美國股市的估值已過高。大型科技類股在今年因AI熱潮，獲利也跟著增加。不過，一種深具破壞性的債務泡沫，可能正在美股之間成形，潛在的損失預估將對整個金融系統造成不小的衝擊。根據統計，最新的美國企業破產家數，是新冠病毒在2020年爆發以來最多，6月的申請數量就大增至350家左右。