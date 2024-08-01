輝達帶著飛！黃仁勳明牌再發威 「這群人」集體亮燈 39檔一起紅

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台股今（1）日開高走高，盤中高見22,652.21點，終場上漲442.75點，以22,642.1點作收，漲幅1.99％，成交量為4,307.68億元。

台積電上漲26元，以960元作收。聯發科下跌40元，以1,180元作收。鴻海上漲4.5元，再次重返200元大關，以202.5元作收。

超微公布的第3季營收優於市場預期，讓AI類股受到激勵，而輝達不僅獲摩根士丹利列為美國晶片股首選，更宣布要搶攻人形機器人市場。

在美股雙重激勵下，機器人概念股強勢表態，穎漢、和椿、聯策、昆盈、羅昇、所羅門等全數漲停作收。

黃仁勳背板股亦紅通通，光寶科Sidecar取得輝達全球唯三的推薦供應商資格，並與聰泰、慧友、益登等個股一同漲停。

營建類股中，上曜、三地開發、寶徠、京城、欣巴巴等個股皆漲停。受到中東亂局影響，貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海與散裝航運族群全數收紅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計穎漢、力銘、威健生技、錦明等39檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電腦、營建類股波動最大，分別上漲4.9％、3.16％，食品類股跌幅明顯，下跌2.21％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達9.95％的有12檔，當中每檔皆漲停，收盤漲幅前十名依序為穎漢（4562）、力銘（3593）、和椿（6215）、光寶科（2301）、台灣精銳（4583）、益登（3048）、富世達（6805）、慧友（5484）、榮星（1617）、三地開發（1438）。

上市股跌幅超過3.28％的有10檔，當中無個股跌停，收盤跌幅前十名依序為新至陞（3679）、中砂（1560）、誠研（3494）、泓德能源-創（6873）、台光電（2383）、錸德（2349） 、中華（2204）、達能（3686）、華建（2530）、聯發科（2454）。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、旺宏（2337）、群創（3481）、新光金（2888）、錸德（2349）、鴻海（2317）、矽統（2363）、中工（2515）、友達（2409）、台積電（2330）。

上櫃股有10檔達9.93％以上漲幅，當中每檔皆漲停，收盤漲幅前十名依序為威健生技（6661）、錦明（3230）、信立（4303）、高鋒（4510）、天方能源（3073）、能率網通（8071）、鏵友益（6877）、大拓-KY（8455）、聰泰（5474）、永捷（4714）。

上櫃股有10檔有3.28％以上跌幅，當中有無個股跌停，收盤跌幅前十名依序為勁豐（6577）、天蔥（2740）、得利影（6144）、醫揚（6569）、泰谷（3339）、昇達科（3491）、弘塑（3131）、及成（3095）、尚茂（8291）、邦泰（8935）。

上櫃成交量前10名個股依序為鑫科（3663）、均豪（5443）、東捷（8064）、擎亞電子（8096）、福裕（4513）、安國（8054）、精材（3374）、友威科（3580）、波若威（3163）、力麒（5512）。