《基金》輝達及博通漲逾10% 帶飛00757開盤跳升3.49%

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【時報記者任珮云台北報導】自6月18日達到高點135.58美元以來，輝達股價一度回落至103.73美元，波段跌幅高達23.49%。然而，昨日美聯儲宣布連續八次維持利率不變，並釋出可能在九月降息的訊息，激勵科技巨頭再度領漲。輝達股價單日暴漲12.81%，且在昨日收盤後仍持續上漲3.67%。此外，網通霸主博通昨日漲幅也達到11.96%，並於盤後續漲2.17%。

AI雙雄的強勢表現帶動科技巨頭代表性指數FANG+指數昨日漲幅達到3.44%。追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757），今日一開盤即大漲3.49%至88.9元。00757的成分股包括META、微軟、谷歌、亞馬遜、蘋果、特斯拉、網飛及雪花，這些公司都是AI時代各應用領域的主要玩家，涵蓋軟體、雲端服務、電動車及社交媒體等。

法人表示，美聯儲本次利率會議的鴿派態度為即將啟動的降息循環鋪路。利率調降將帶來豐沛資金，有望提升股市評價，尤其是高成長的科技股。雖然短期內美股將持續受到美國大選的不確定性影響，呈現高檔震盪，但今年股市預計仍將呈現多頭格局。在AI長線成長趨勢不變的情況下，科技股仍為佈局首選。建議投資人在股市震盪之際分批進場，把握未來科技股爆發性成長的投資機會。