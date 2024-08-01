致理科大榮獲2024德國iF設計2項大獎

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今年致理科技大學創新設計學院多媒體設計系同學，以聯合國永續發展目標(SDGs)為主題創意發想，獲得2024德國iF設計二項大獎。在2024年iF設計獎頒獎典禮，大放異彩。

致理科技大學設計團隊，在董事長梁聖時及校長陳珠龍的支持鼓勵下，今年在教授陳世倫領軍之下，再度勇奪2024年德國iF設計二項大獎。德國iF國際設計大獎地位尊崇，被譽為「設計界的奧斯卡」，是全球最具影響力的設計獎項之一。今年參賽作品競爭激烈，從72 個國家地區，參賽的總共逾11,000件作品中，評審出來的結果。此次致理科大勇奪德國iF設計2項大獎，實屬難能可貴。

致理科大校長陳珠龍表示，為增進學生國際視野，提升國際競爭力，特別鼓勵學生參與國際設計競賽；此次致理科大參加德國iF設計競賽，最大的特色是創意不斷推陳出新，作品內容從聯合國永續發展目標(SDGs)，關懷生態的友善設計，到市場品牌傳達設計，都有傑出的表現。

指導教授陳世倫表示，致理科大多媒體設計團隊不斷地精益求精，2024年二件傑出iF得獎作品分別是:

1.走馬燈-環保包裝設計，由何毓展、楊珂真、戴孟凱、劉芷伶、 張貽甯，五位同學設計。

2.十二脈-包裝設計，由謝承諠、高鈺淳、解舒涵、張欣怡、李宜芳，五位同學設計。