2024無人機日博覽會熱鬧登場 嘉義打造無人機之都

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台灣無人機基地在嘉義縣，為深化地方對無人機產業的認知，嘉義縣在暑假期間舉辦2024無人機日博覽會一系列活動，除亞創盃無人機競賽、無人機體驗營隊外，無人機博覽會11日將在嘉義縣太保亞洲無人機AI創新應用研發中心盛大登場，活動對象涵蓋國小、國高中及大專院校等各學齡段，嘉義縣長翁章梁期許以此深化無人機知識教育，也讓學子了解無人機在嘉義未來的發展。

今嘉義縣政府經濟發展處舉辦2024無人機博覽會系列活動宣傳記者會，宣布8月分一系列精彩活動將陸續登場，率先登場是亞創盃無人機競賽，另2日、3日是無人機體驗營隊，8月10日有無人機創意設計競賽，至於年度最盛大的無人機慶典，無人機日博覽會11日登場。

今天的無人機競賽由永慶高中、東石國中及虎尾科技大學共同舉辦，是嘉義縣首次舉辦縣內學校無人機競賽，共12所國中小學校60名學生報名參賽，10日再與中華民國航空太空學會、國立成功大學共同舉辦「2024台灣無人飛機創意設計競賽」，對象為國內大專院校、高中職學生，分為創新設計組與飛機設計組，已有17隊報名。

無人機體驗營隊由進駐亞創中心無人機國家隊的新樂飛無人機股份有限公司及台灣希望創新股份有限公司擔任師資團隊，分別帶領國小及國高中生2個營隊，今年同樣吸引許多學子報名，國高中營隊更首次結合時下最新最夯的無人機足球（Drone Soccer）作為課程主題。

今年是無人機日博覽會舉辦第3年，11日在亞創登場，今年博覽會亮點包括無人機主題展、無人機應用SHOW及無人機論壇等，當天還有搞飛機親子市集、無人機童樂會及無人機小學堂闖關等，現場將限量發放「嘉碼券」，參加民眾只要用50元即可換取面額150元嘉碼券，可於當天市集、餐車、嘉義優鮮及商圈等攤位使用。