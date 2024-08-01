雲林國中小校長大換血 6名初任、7名退休

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雲林縣113學年度國中小學校長人事布達今（1日）舉行，共有國中小校長7人退休，6名校長初任、25名校長調任、代理校長1人。

7名退休校長分別是四湖國中凌清德、成功國小楊麗娜、安南國小許芳然、中溪國小周青樺、下崙國小黃淑玲、莿桐國小李美憙、橋頭國小吳清池。

初任校長為建華國小校長林瑞吉、成功國小黃本宗、頂湖國小邱士哲、文正國小林中斌、中興國小李美娟、橋頭國小黃建中、宜梧國中代理校長張碩玲。

新任校長25位為王富欽校長調任四湖國中、何鈞鼎調任東仁國中、林彩玲調任西螺國中、許美珠調任大埤國中、陳勝雄調任水林國中、林玉彬調任褒忠國中、李學人調任中溪國小、李柏儒調任育仁國小、潘佳玲調任大新國小、王淑霞調任莿桐國小、方柏雅調任文興國小、鍾進益調任文賢國小、吳景州調任三和國小、許徽林調任大屯國小、張文智調任安南國小、林益源調任桂林國小、陳登曜調任棋山國小、車達調任下崙國小、蔡明芬調任和平國小、許學政調任山內國小、黃啓銘調任舊庄國小、魏國賢調任斗六國小、關勝周調任雲林國小、陳明誌調任土庫國小、鍾志清校長調任北辰國小。

縣長張麗善勉勵新任、調任校長們事在人為， 最重要的是有心， 有心就能夠創造無限的力量， 無心的話就耽誤孩子的前程，鄉鎮市長沒有想法會誤了整個鄉鎮未來的發展，如果有想法就會有作法。