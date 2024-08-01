美媒：印中邊界持續緊張、兩國貿易卻激增

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印度和中國之間的緊張局勢仍在持續，數萬名軍人在兩國有爭議的喜馬拉雅邊界對峙已達第5年。分析人士表示，儘管雙方都呼籲要穩定關係，但他們幾乎看不到這兩個亞洲對手之間的軍事緊張局勢有所緩和的跡象。但儘管如此，兩國之間的貿易量卻在激增。

美國之音報導，2020年6月，印度和中國軍人發生衝突後，兩個亞洲對手之間的關係急劇惡化。在重型火砲和戰鬥機的支持下，雙方約有5萬名軍人駐紮在喜馬拉雅山脈的熱點；兩國在喜馬拉雅山脈之間有一條漫長而邊界劃分不清的邊界。

「實際情況是，中國正集中在喜馬拉雅山建設基礎設施，以加強其常規威懾能力。他們正在建造道路、橋樑和其他軍事相關的建築。印度方面對此感到極為擔憂」，印度尼赫魯大學國際問題研究院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）表示。

印度外交部長蘇杰生上月30日在日本東京參加四方安全對話會議的記者會上坦言，印度「與中國的關係並不好、不正常」。他上周剛在寮國舉行的東協峰會期間，與大陸外長王毅舉行了會談。王毅會後發表聲明說，「印中關係回歸正軌符合兩國利益」；蘇傑生則表示，要「帶著目的感和緊迫感」去處理雙邊問題。

但分析人士指出，邊境局勢沒有緩和的跡象。儘管兩國軍隊在2020至2022年期間從幾個衝突地區撤出，但在雙方都聲稱擁有主權的其他摩擦點，解決爭端的努力進展甚微。「自從4年前發生衝突後，兩國軍事指揮官舉行了21次解決爭議的會議，但是進展微乎其微」，謝鋼說。

報導指，雖然新德里在2020年衝突後，加強了對中國投資的審查，關閉幾乎所有中國遊客的進入，暫停了中國在印度的大型項目，並封鎖了抖音海外版TikTok等中國應用程式，北京仍成為新德里最大的貿易夥伴。去年，印度從中國的進口額超過1000億美元，但印度對中國的出口額僅160億美元。

新德里社會發展委員會貿易分析師達爾（Biswajit Dhar）表示：「2020年印度實施這些限制措施時，政府的策略是減少對中國的進口依賴。但這並沒有發生，因此這一策略失敗了，現在人們意識到，無法逃避這樣一個事實：與中國脫鉤很困難，中國仍然是世界上最大的製造商

近年來，蘋果等公司在印度建立了生產設施。但包括印度新建工廠在內的多個產業仍依賴從中國進口的產品，包括製造業所需的機械。產業組織呼籲政府放寬對中國公民的嚴格簽證限制，指印度需要中國工程師和技術人員來安裝設備並培訓工人。據媒體報導，新德里正在考慮加快向中國工人發放簽證。

報導指，雖然中國表示，即使兩國繼續就領土爭端進行談判，也應恢復正常交往，但印度堅稱，讓兩國關係重回正軌，將取決於解決邊境僵局。

分析家稱，新德里面臨兩難。「問題在於，印度是否會堅持在邊界問題解決之前不實現關係正常化的立場，或者他們是否會改變對中國的嚴格經濟政策」，新德里觀察家研究基金會傑出研究員喬希（Manoj Joshi）表示，「但越來越多的人感到，我們陷入了一種不舒服的境地」。