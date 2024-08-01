不是川普交易而是「川普暴跌」？專家批川普當選股市將更「危險」

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美國總統候選人川普聲勢大漲後，市場熱衷於「川普交易」，投資者預期，如果川普當選，其關稅和移民政策將推動銀行股、醫療健康股、傳統能源股和比特幣上揚，此外，美元可能會繼續強勢，美國公債殖利率也預計上升。然而，近期有專家指出，川普的言論反而會引起股價暴跌，包括晶片股、再生能源股等都將成重災區。

《商業內幕》引用《財星》（Fortune）報導，研究人員Jeffrey Sonnenfeld、Whitney Tilson和Steven Tian指出，川普多年的「發脾氣」通常會對特定公司和行業造成不利影響。

例如，川普在最近接受彭博社採訪時聲稱，台灣搶走了美國的晶片業，並認為台灣應該支付保護費，導致市場對晶片股的大量拋售。台積電ADR的股價自7月中旬以來下跌了17%，科技板塊也受到了波及，納斯達克指數在川普受訪後的幾天內下跌了約10%。

此外，川普經常批評再生能源公司，這也影響了該行業的股價表現。目前，清潔能源公司正處於股價暴跌的狀態，全球乾淨能源ETF（iShares Global Clean Energy ETF）自年初以來下跌了10%。

川普對股市造成的混亂影響並不新鮮。2019年《巴倫周刊》的一項分析發現，當川普發布涉及「關稅」、「聯準會」或「鮑爾」等言論時，標普500指數通常會下跌。

研究人員表示：「川普確實對股市的某些領域有重大影響，但他對個別公司和行業的影響通常是深遠而負面的。」

其他經濟學家也批評川普的經濟政策。此前，《華爾街日報》的一項調查顯示，多數經濟學家認為，川普提高對中國進口關税以及打擊非法移民的政策，可能促使美國的通膨、赤字和利率上升至更高水平。