《營建股》ESG創舉 國產、建越聯手將AI回收副料變金土

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【時報記者郭鴻慧台北報導】國產(2504)集團與崇越(5434)科技集團的建越科技今(1)日正式成立重置資源科技公司。國產建材實業董事長徐蘭英指出，未來處理國內AI晶圓與面板生產後回收的副產品原料，成為各種規格的「再生混凝土」等系列產品，掌握低碳市場的潛在龐大商機，這無論在科技業、還是建材業，都是一項卓越的ESG創舉！

徐蘭英說，台灣是AI晶片供應鏈的核心矽島地位，但是這些高端的晶片生產之餘，也會產生晶圓生產時的副產品，這些副產品因應2050淨零碳排願景須要循環經濟回收之外，裡面達到奈米級的矽料也是非常好的混凝土與建材原料，於是國產建材集團在十多項相關的專利技術基礎上，與建越科技進一步研發出兼顧建築結構安全的再生混凝土等系列產品，短期內按照法規，供應給適當的工程需求，可解決目前非結構混凝土不足的問題，長期則持續進行高端研發，將這奈米級的原料，發揚光大到各種建材的最佳應用領域。

徐蘭英說，全球淨零碳排已是潮流趨勢，公司身為國內的預拌混凝土領導廠商，為了超前部署2050淨零碳排，近年除了取得英國BSI、挪威DNV的碳盤查國際認證外，也持續創新研發高端混凝土產品並取得碳足跡認證，而「碳礦化混凝土」也取得了新材料新工法認證，5.並成立可執行國家級檢驗能力的TAF認證實驗室，展現與世界接軌的碳競爭力。

由於國產建材實業充分掌握科技建廠的需求，與科技業形成一種緊密的伙伴關係，而且因應環境部預計將公告的「資源循環促進法」草案，將「廢棄物」轉變成「廢棄資源」，優先循環再利用。

徐蘭英強調，希望用全方位的「綠色建材解決方案」，引領未來台灣的建築，都能邁向低碳綠建築、實用高效廠房、與美學的發展趨勢，讓我們全台各城市都可以看到：低碳、結構安全、而且美麗的天際線。