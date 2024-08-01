日銀升息 日經重摔千點 日圓驚見148

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東京股市今天上午大跌逾3%，主因受到日本央行升息以及美國聯邦準備理事會（Fed）暗示今年稍後可能降息導致日圓升值所拖累。

法新社報導，日股日經225指數重挫3.22%或1,259.00點，報37,842.82點，東證股價指數大跌3.53%或98.67點，報2,695.59點。

日圓匯率今天升至1美元兌148.86日圓，紐約31日晚間匯價為1美元兌149.88日圓，日圓匯率昨天報1美元兌153日圓。

東京Monex Securities Inc.資深市場分析師金山敏之（Toshiyuki Kanayama）說，「隨著日圓走強，交易員繃緊神經關注日圓兌美元匯率走勢」。

聯準會31日暗示最快9月降息，而日本央行17年來第2次提高借貸成本，進一步收緊超寬鬆政策。

投資公司Conotoxia的市場分析師德羅茲（Grzegorz Drozdz）說，日本央行的決定「雖然在一些專家的預料之中，但仍引起市場騷動」。

他補充說，近期日圓升值「很大程度上，是日本央行為了因應通膨而面臨升息的壓力愈來愈大所致」。

自2022年4月以來，日本通膨一直高於央行訂下的2%長期目標。

德羅茲解釋，日圓疲軟有利日本出口商，並推動日經指數近幾年來頻創新高，「因此，日圓快速走強，引發近期股市拋售潮」。