桃園大停水！8／12起影響23萬戶 最長停水23小時

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台水公司二區處為實施電氣設備檢驗及電力設備安裝工程，將於8月12日至8月13日停水因應，最長停水23小時，總計影響北桃園5行政區、逾23萬戶，桃市府成立應變中心因應，並規畫於停水範圍設置14處飲用水供水站，供民眾就近取水，相關訊息訂於停水前一周公布。

台水公司依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」，辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等六合一工程」，其停電檢驗施工為大湳淨水場、龜山一、二、三加壓站、林口加壓站等共5處，由於施工期間需啟斷所有高、低壓電氣配電設備，因此要停止操作供、配水。

停水時間預定從8月12日（一）上午8時至8月13日（二）上午7時，最長停水為23小時，影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區、八德區5行政區；桃園市總停水戶數約17萬戶，其中桃園區18個里、龜山區12個里及八德區16個里約11.3萬戶停水15小時；大園區4個里約3687戶停水18小時；龜山區17個里及蘆竹區7個里約5.4萬戶停水23小時；另外桃園區有41個里約6.2萬戶會降壓14小時。

經發局長張誠表示，本次台水公司停水是依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」辦理，為審查台水公司工程規畫及供水計畫，由副市長王明鉅召開市府審查會議，要求台水公司詳細列出各項工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序準則，讓市府充分掌握進度，並規畫於桃園市停水範圍設置14處飲用水供水站，以供民眾就近取水。

張誠指出，市府為因應本次停水預計於停水前12小時啟動23口備用水井，市府消防局也將預先準備，若民眾有緊急用水需求，將協助供水；此外，市府將於本次停水期間，成立應變中心，以因應停水影響，確保如期完成復水。

張誠表示，已請台水公司確實掌握本次停水各項工程施工進度，應變中心將定時追蹤，避免工程延宕；另要求台水公司與當地里長確認用水需求，設置飲用水供水站，並請台水公司各服務所延長電話專線服務時間，提供民眾洽詢。

桃市府將持續與台水公司合作，強化桃園地區供水穩定，本次停水期間將密切掌握工程及復水進度，盡可能降低市民不便。市府與台水公司預計於停水前一週，公布飲用水供水站、市府備用水井及網路查詢系統等資訊，以利民眾就近取水並查詢停水相關訊息。

台水公司指出，本次規畫於8月12日(一)上午8時起開始停水施工，主要是考量讓民眾於周末六、日2天進行儲水作業，並利用8月12日(一)0時至8時用水離峰時段，將龜山及林口2處水池補滿，在後續工程完成後，能儘早進行復水作業，減少停水時間。

停水前及停水期間注意事項： 一、停水前：請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。 二、停水期間： (一)停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。 (二)如未關閉抽水機電源： 1.馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。 2.易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。 (三)建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。 (四)水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。 如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。