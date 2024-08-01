製造業訂單不穩 8月無薪假增576人

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勞動部1日公布新一期減班休息人數，實施家數248家、人數4,437人，較上一期增加20家、人數增576人，其中又以製造業增加最多。勞動部官員指出，主因是有部分廠商訂單受影響，導致微幅增加，但整體製造業景氣仍然樂觀。

據勞動部統計，本期減班休息實施家數248家、人數4,437人，製造業中的金屬機電工業113家、2,621人、資訊電子工業22家、729人；批發及零售業41家、276人、住宿及餐飲19家、341人。

勞動部勞動條件就業平等司副司長王金蓉表示，本期製造業增加600多人，其中以金屬機電工業最多，有3家分別從事車床、電子線材、金屬零件的廠商共增加300多人，主因是外銷訂單不穩所致。

王金蓉指出，雖然上述3家實施減班休息，但也有1家板金製造業者，原本實施至8月底，但因為訂單回穩，7月中就停止無薪假。

王金蓉分析，從數據上看，本期無薪假人數有部分增加，但主要是零星廠商訂單不穩，並無上下游產業鏈關係；從5月底至上一期，無薪假人數都是逐月遞減，整體市場景氣都還是樂觀狀態。

至於花蓮無薪假狀況，王金蓉說明，目前住宿餐飲及相關行業的人數變化不大，但勞動部仍持續關注，並針對天然災害的影響，提供就業輔導機制及獎補助措施。