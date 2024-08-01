CSD中衛幽默聯名Durex杜蕾斯 搶攻內裝超薄3D立體口罩

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口罩與保險套聯名，史上頭一遭！台灣時尚口罩第一品牌CSD中衛，1日宣布創意新產品，聯手全球知名的保險套品牌「Durex杜蕾斯」，推出史上最巨大「XXXXL適用」保險套造型包裝，內含強調輕、透、薄的「CSD x Durex聯名3D立體口罩」。這款前所未見的幽默聯名作品，讓看到的人，臉上有點尷尬，又直說這是大膽的創意。

CSD中衛行銷經理周令怡說，中衛特別企劃，攜手杜蕾斯，一起守護大家的上半身和下半身！大熱天戴口罩不容易，為了讓民眾能在酷暑時節，依舊舒適戴口罩，中衛「輕、透、薄」3D立體口罩與保險套品牌「杜蕾斯」聯名合作，幽默推出「XXXXL適用」杜蕾斯造型包裝的聯名口罩，比一般保險套尺寸，放大9倍的趣味包裝，頓時引發消費者熱烈討論！

周令怡說，中衛設計團隊，是以杜蕾斯商標框為發想靈感，以圓形基礎發展出融合杜蕾斯商標，以及CSD字母的連續不規則圖騰。其中，還巧妙置入套套「長短不一」的變化，讓聯名口罩趣味性十足！

除單片裝口罩，中衛還設計「CSD x Durex聯名限量透明禮盒」，輕薄透的透明盒中，內含一片「CSD x Durex聯名3D立體口罩」、一盒杜蕾斯AIR輕薄幻隱激潮裝保險套3入裝，與4片CSD中衛3D彩色口罩。

CSD x Durex聯名口罩，在momo及康是美等通路，是限定，只送不賣！例如，聯名禮盒momo限定滿額贈送。

至於幽默的「CSD x Durex聯名3D立體口罩」，是只送不賣，從8月1日至10日期間，CSD中衛攜手Durex杜蕾斯，於電商平台momo舉辦品牌聯合慶祝活動，購買限定含保險套的組合商品，即贈一盒「CSD x Durex聯名限量透明禮盒」。

8月1日至31日止，凡至CSD中衛以及Durex杜蕾斯的momo官方直營店，購買CSD中衛醫療口罩3D成人立體款全系列，或Durex杜蕾斯保險套全系列，則贈送「CSDxDurex聯名3D立體口罩」1片，單筆訂單不累贈，贈完為止。

此外，8月23日至9月24日期間，於康是美門市店，以及官方網購eShop購買一盒CSD 3D成人立體口罩，或購買金額滿599元以上杜蕾斯全品項保險套商品，立即贈送「CSD x Durex聯名3D立體口罩」1片，贈完為止。