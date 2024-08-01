文化大學攜手十四家企業 推「畢業即就業」目標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國文化大學於7月31日舉行113年產學合作聯合簽約儀式，與國內14家知名企業簽訂合作協議。透過聯合簽約典禮，提供學生接軌企業實習機會，讓學生在畢業後能夠立即投入職場，實現「畢業即就業」的目標。雙方將在人才交流、學術研究、實習就業等多個方面展開深入合作，致力於培養優秀人才並促進產學共榮。

參與聯合簽約典禮的企業包括人間福報社、中華道家世界協會、陽明山國家公園管理處保育課、台灣農畜產工業股份有限公司、財團法人中興工程顧問社、甲桂林廣告股份有限公司、百辰創新股份有限公司、達承生物科技股份有限公司、皓博科技股份有限公司、中國青年救國團總團部、救國團技術支援企業新光匯盈永續股份有限公司、台灣未來願景數位永續聯盟、財團法人都市更新研究發展基金會、崇偉開發建設股份有限公司、久年置地股份有限公司。

王子奇校長表示，大學教育的本質在於培育未來人才，而文化大學作為綜合型大學，需緊跟世界趨勢與社會需求。學校不僅教導課本上的知識，更注重理論與實務的結合，發展出更加卓越的知識與技能。透過與前瞻性產業的合作，幫助學生將課堂所學具體實踐於產業上，為他們奠定扎實基礎，使其在畢業後能夠迅速融入職場。這也是2024年遠見雜誌最新公佈的「企業最愛大學生排行榜」中，文化大學穩居全國私校前八強的關鍵原因。

甲桂林廣告股份有限公司李尚華協理則提到，文化學生表現非常亮眼認真，而且能在一個歷史悠久的老牌企業服務，足以證明文大生刻苦耐勞積極付出。

財團法人都市更新研究發展基金會執行長麥怡安在致詞中提到，儘管公司規模不大，僅有七十多位員工，但其中有三位高階幹部和超過十五位員工都是文化大學的校友，佔公司總人數近四分之一，因此基金會堪稱是文化大學的「大本營」。麥怡安表示，都市更新的推動是非常艱辛的工作，但多年來有這麼多文化大學的校友能夠持續協助推動都市更新，顯示出文化大學培養的人才身心靈體質健全。

文化大學的校友在職場上表現優秀，形成廣泛社會資源網絡，成功校友表現優秀，積極回饋母校，通過各種合作支持學弟學妹的成長與發展，校友網絡提升文化大學的聲譽，更吸引了更多優秀的學生選擇文化大學作為他們未來學習和成長的地方。