王淑芳推動愛笑瑜伽 協助長輩健康快樂

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廣播界名人王淑芳近日著書《熟齡人生齊步走》，分享她成立新北市愛笑瑜伽協會的心路歷程，以及在三重區成立的3個社區照顧關懷據點和1個失智關懷據點。她培育了200位愛笑力講師，教導高齡長輩運用大笑配合吐氣腹式呼吸，藉此帶給長輩健康快樂，並延緩失智失能。

聲音圓潤、富有磁性的王淑芳，以藝名「嫚嬣」主持廣播節目超過10年。她坦言，在父親罹患憂鬱症自縊後，陪伴母親走過獨居、自理老化的過程，對人生有了深層的體悟，因而決定發起三重愛笑俱樂部，創辦新北市愛笑瑜伽協會，成立據點培訓種子老師、帶領長輩。

愛笑瑜伽由印度家醫科醫師馬丹·卡塔利亞創立，風行全球130多國。2005年，陳達誠老師將其引進台灣，目前全台有近60個據點。王淑芳在三重成立中正、光榮、神農和崇德4個據點，其中中正據點兼任失智照顧關懷據點，並連續2年在三重舉辦世界愛笑日活動，透過愛笑瑜伽帶領長輩哈哈大笑，配合各式律動，促進身心健康。

在三重中正據點，長輩每周一到周五到據點活動。暱稱「小可愛笑長」的吳素珠帶領長輩們一起大笑，配合簡易瑜伽動作，活化大腦。據點內常傳出吼吼、哈哈的笑聲，長輩們臉上充滿光采。

今年83歲的阿英姊，曾因脊椎和膝關節多次手術而需兒子攙扶。持續參與愛笑運動3年後，如今她能自己慢慢扶著樓梯扶手回到5樓的家。

阿英姊曾經歷幾位親人的生離死別，一度自我放棄。在斑馬線上跌坐的她，幸好被王淑芳發現並緊急送醫，經過參加愛笑據點活動，逐漸恢復健康。這些故事都在她的新書和臉書上真實呈現。

新北市社會局長李美珍表示，新北市65歲以上的長輩已近75萬人，市府陸續開發自癒力、肌耐力、甩活力、智慧力、護身力、心創力和愛笑力等七力，希望「送七力」給長輩，延緩失智失能，常保笑臉迎接「晚美人生」。