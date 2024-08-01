太虐心！狗媽媽護子被車撞死 2幼犬蜷縮不願離去

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台東關山鎮電光里1隻母犬和3隻幼犬遭人棄養，未料1隻幼犬及狗媽媽昨日陸續遭車輾斃，倖存的2隻小狗蜷縮在媽媽身旁，不願離開現場。關山鎮電光社區發展協會執行祕書潘寶瑩說「或許是狗媽媽用生命換孩子的未來」，並收養2隻幼犬。

潘寶瑩說，昨天中午她前往關山鎮市區經過卑南溪防汛道路時，看到1隻狗媽媽帶著3隻小狗，因她天天路過此處，看起來不像本地的狗，她認為可能是遭不良飼主棄養至防汛道路。她搖下車窗觀察，狗媽媽馬上警戒的兇人，「應該是擔心人類會傷害牠們」，因當下沒帶抓捕工具就先離開處理事情。

潘寶瑩嘆，「沒想到中午的匆匆一眼，竟是狗媽媽的最後身影」，晚上狗媽媽被車撞死，2隻小狗在昏暗中蜷縮在媽媽屍體旁，可能是想著媽媽怎麼不起來。直到有善心人士將狗媽媽屍體移走才離開馬路。

當地社區的小朋友向潘寶瑩指出，稍早前經過防汛道路時，就發現其中1隻小狗被車輾斃，狗媽媽一直守在旁邊，沒想到晚上狗媽媽也被撞死。

潘寶瑩說，「或許狗媽媽想用自己的生命換孩子的未來」遭路殺的狗媽媽屍體已經委託里長處理，僅存的2隻幼犬她已帶回家照顧，等待送到動物醫院檢查後送養，她呼籲「有愛的飼主們，想養牠就要負責，不要丟掉牠」；同時提醒民眾行經防汛道路時放慢速度，才能避免路殺慘劇。