「綠乖乖」續奪台灣零食銷售冠軍 中元節也是熱銷第一

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許多科技業在中元普渡時都會大量補貨綠色乖乖，綠色乖乖已變成多數產業的重要信仰之一。而根據家樂福2023年熱銷榜統計，椰子口味的綠色乖乖長年居年度銷售與中元節銷售榜首，北海鱈魚香絲也是長居老二，緊接著品客洋芋片、義美泡芙、科學麵、樂事、旺旺仙貝與可樂果則居前十名之列。

家樂福去年排行銷量29萬~88萬包／盒熱銷前3名，第1名「綠乖乖」(椰子口味)，年銷達88萬包，第2名「北海鱈魚香絲」年銷81萬包、第3名「品客原味洋芋片」年銷近62萬罐。「科學麵20合1 Min家庭號」，也拿下年度熱銷第4名，接下來是品客洋蔥口味洋芋片、義美牛奶小泡芙、義美巧克力小泡芙、中祥自然之顏紫菜蘇打乾量販包、樂事組合包、旺旺仙貝經濟包等。

至於去年中元節期間熱銷榜前二名仍是乖乖-椰子(37萬包)、北海鱈魚香絲(15萬包)等，義美牛奶小泡芙(12萬盒)居第三，而後接序為華元大吉利超值包、科學麵20合1Mini家庭號、品客洋蔥口味洋芋片、義美巧克力小泡芙、樂事組合包、旺旺仙貝經濟包、可樂果原味量販包等。

零食業者聯華食品指出，中元節零食銷量居全年度的三成以上，多數會大包裝量販型態銷售最熱，而業界也會透過與IP聯名，或創新新口味來迎戰全年最大檔，其次是農曆年檔期。

至於進口零食部分，家樂福指出，相對台灣零食，進口零食相對多變，以去年熱銷榜就由泰國頭等艙梅子熱銷9萬包屆冠、Kid-O日清三明治奶油口味(8萬包)、格力高Pocky百奇草莓棒口味-8帶入(6萬包)、優雅食星太郎點心麵小雞汁、格力高9袋入番茄百利滋棒、地球牌蛋黃派、格力高PRETZ百力滋野菜沙拉棒、RSN鱈魚起士條(乾杯)、優雅食星太郎超寬條餅-雞汁口味、格力高Pocky百奇巧克力棒等，其中光是Pocky餅乾各式風味熱銷就奪下四口味。

家樂福針對中元節檔期推出全店優惠再加碼30大零食餅乾品牌同慶，量販／線上購物單筆消費滿2,000元、超市／家速配單筆消費滿888元，享以9折回饋，單筆滿499元贈18,000點紅利點數。