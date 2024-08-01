台灣港群估上半年貨量裝卸量695萬TEU 營收124.89億元雙成長

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台灣港務公司1日指出，2024年上半年俄烏戰爭、紅海危機、塞港等國際事件交互影響，全球經貿與海運市場動盪，但港務公司今年上半年貨量與營收仍雙雙成長，港群貨櫃裝卸量預估可達695萬TEU、較去年同期增加3.21％，總收入可達124.89億元、較去年同期增加4.69％。

在客運部分，今年國際觀光郵輪來台預報共計476艘次，年增46％，來台旅客人次預估可達83.9萬人，較去年增加53％。港務公司表示，將持續招商吸引郵輪航商新闢航線；其中，基隆港今年將迎來亞太地區最大郵輪「地中海榮耀號」（MSC Bellissima）首度以基隆港為母港，並採取基隆、日本雙母港營運模式，蘇澳港新建旅運中心也已於6月30日迎來日本籍豪華郵輪「日本丸」首航。

此外在水岸遊憩推動部分，港務公司指出，今年6月已與亞果遊艇集團完成簽約，於台北港投資開發遊艇碼頭，繼安平港、台中港之後，為港群遊艇發展再添新頁。

港務公司表示，在港口建設及產業發展方面，高雄港新建之第七貨櫃中心建造5席水深18公尺之深水碼頭，已於7月全面啟用，可同時提供4艘2.4萬TEU級貨櫃輪靠泊作業，由長榮海運進駐打造為高度自動化貨櫃碼頭，估為高雄港增添每年最高650萬TEU作業量，以因應船舶大型化靠泊需求，鞏固高雄港東亞重要貨櫃港口戰略位置及區域樞紐港地位。

此外，配合發展離岸風電政策，港務公司正辦理台中港37、38號碼頭、新建填方區工程及高雄港A6碼頭與新生地填築工程，將作為離岸風電第三階段區塊風場開發及未來新能源發展建設。

港務公司並應用物聯網結合AI技術進行大數據分析，完善「商港海氣象資訊系統」監測設備，建立預警機制全時監控海氣象變化；升級「危險品安全管理平台」，提升港區危險品物流動態追蹤管理；打造台灣港群營運總部「港區動態監控中心」，整合港區營運動態進行緊急應變事件處理。

同時，港務公司今年持續辦理「航港產業數位轉型獎勵方案」，帶動航港產業數位轉型，鼓勵航港業者在貨運物流、港灣作業及客運服務等領域導入智慧化及自動化服務，每案獎勵金上限由500萬元提高至800萬元，帶動港口生態圈共榮共好，提升航港作業效率。

港務公司指出，第110屆太平洋港口協會（Association of Pacific Ports；APP）年會將於11至14日在高雄港主辦，預計太平洋沿岸美、加等約20個國外港口組團來台與會；並將於13日由高雄港與美國長堤港及馬紹爾群島共和國馬久羅港分別締結姊妹港。