大華銀投信首檔債券ETF 8月8日開募

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看準降息前為長天期債券布局良機，首家發行ETF的外資投信大華銀投信1日宣布推出首檔由外資投信所發行的債券ETF「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」（00959B），已獲得主管機關核准，預計將在8月8 日至8月14日盛大募集，發行價為每單位10元。

大華銀投信指出，市場預測美國聯準會今年有可能調降基準利率，加上美國總統大選添增變數，推升近期債券價格走勢。

大華投等美債15Y＋（00959B）追蹤指數為「ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數」，主要以美國境內發行之美元計價公司債為母體，再透過流動性、信評、到期年限、票面利率等篩選規則，挑選出約100檔的大型美元公司債券作為投組。

該檔ETF前十大成份債囊括全球產業龍頭，橫跨通訊、航空、金融與科技等多元企業，例如：特許通訊、甲骨文、高盛集團、波音、美洲移動、花旗集團、雷神科技、惠普電腦與通用汽車等企業。指數平均信評為BBB，成分債平均剩餘年期為24.4年，擁有誘人的風險調整後收益率，適合穩健投資型的債券投資人。

大華投等美債15Y＋（00959B）經理人郭修誠表示，美國基準利率位於高原期已久，債券價格仍低於近五年平均價格。在即將迎來降息之際，布局進可攻、退可守的長天期債券正是時候。原因在於債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間越長的債券，價格上漲的幅度就越大。即使沒有降息，只要發行人不違約，投資人仍有債息可領，而00959B透過篩選機制找出票面利率前10％的債券，讓投資人有機會領到較高利息。再加上市場目前少見的月底除息設計與平準金，值得投資人作為核心資產配置的好選擇。

大華投等美債15Y+(00959B)基金小檔案