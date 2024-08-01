打入輝達供應鏈 這檔帶量攻漲停 逾2.3萬張排隊等買

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

光寶科（2301）Sidecar已取得輝達全球唯三RVL（推薦供應商）資格，另In-Row CDU應可於8月底過關，同步加入下半年出貨的行列。光寶科今（1）日盤中帶量攻上漲停，逾2.3萬張排隊等買，外資也看好AI在營收上的貢獻，給予「優於大盤」的評等。

受到消費性市場市況不佳以及部分產品生命週期告終影響，光寶科第二季營收333億元呈年減10.7％，單季稅後純益31億元，EPS 1.36元。另上半年累計營收621億元，亦小輸去年，呈年減13.16％，稅後純益77.23億元，換算EPS為2.4元，經董事會決議，第二季擬派發每股現金股利2元。

光寶科總經理邱森彬透露，Sidecar已順利取得輝達全球唯三RVL（推薦供應商）資格，另現正在審查中的In-Row CDU，如順利，應可於8月底過關，同步加入下半年出貨的行列，力拚2025年含PSU（電源供應器）、RACK（機櫃）、機構件、液冷、POWER SHELF（機櫃式電源）等五大產品線組成的AI相關業務營收貢獻達1成。

亞系外資表示，儘管2024年上半年表現疲軟，估光寶科基本面已經觸底，隨著AI相關營收貢獻上升、汽車週期性及消費需求復甦，可望驅動光寶科未來營運穩定成長，維持光寶科2024年到2026年每股盈餘預估不變，給予「優於大盤」的評等，目標價110元。