酪農入股當股東 全國首座酪農畜牧糞尿處理中心啟用

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台南市柳營區八翁里是全台最大酪農區，在產官學研公私協力下，誕生全國首座酪農畜牧糞尿處理中心，不僅解決當地長期無法有效改善的畜牧廢水問題，處理過程產生的沼氣還能發電，環境部長彭啓明1日南下參加啟用剪綵儀式，大讚這是公私協力的好典範，希望複製到全國。

這座處理中心的誕生，起源於桂芳牧場、郭老師畜牧場發起號召，帶動其他家畜牧場加入合作，能源業者台以環能公司擔任系統整合商角色，讓酪農戶一起入股當股東，不但讓酪農戶省下廢水處理的成本，發電、肥料及狼尾草收益也讓入股的酪農戶共享成果。

該中心1億4498萬元的新建經費，環境部補助4970萬元、台南市政府補助2130萬元，其餘為民間企業和21家酪農出資興建，今天正式啟用剪綵，台南市長黃偉哲、立委賴惠員等人都共襄盛舉。

台以八翁公司總經理周宗毅說，該中心每天處理3600多頭牛的畜牧廢水，透過乾溼分離技術，將廢水液體和固體分離，產出的沼氣每日可產電7277度、沼渣能餵蚯蚓產製肥料、沼液則是能澆灌狼尾草餵牛。

彭啓明說，這座畜牧糞尿處理中心有3個「第一」，包含台南第一，全台第一，乾溼分離第一，該中心啟用後可以為急水溪減少40％汙染，對整個大新營區河川改善很大，以前畜牧業者可能因排放廢水被開罰，現在改擔任股東與政府一同解決汙染、創造新價值。

賴惠員說，感謝中央的支持，解決柳營八翁長期難以改善的畜牧廢水問題，也讓資源能永續發展，今天啟用為第一期，未來還有第二、三期，地方都非常期待。