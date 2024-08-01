ORIS復育大堡礁 潛入深海守護地球珍寶

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地球暖化逐年加劇，今年三月，澳洲大堡礁經歷了第五次大規模白化事件，已有73%的珊瑚礁出現白化現象，拯救大堡礁已是刻不容緩的人類使命。為此ORIS今年推出第四代大堡礁限量表，部分收益將用於大堡礁珊瑚的復育計畫，另ORIS在炎熱的夏天推出一綠一紅的「蜜瓜表」，以及全黑色系的Holstein限量小熊表，堅守打造機械表「Go your own way」的品牌理念。

ORIS早在2010年就積極與澳洲「珊瑚礁復育基金會」合作，於2010、2016、2019年推出大堡礁限量表，間接參與珊瑚礁的復育計畫，可惜地球暖化造成的白化現象愈來愈嚴重，復育工作緩不濟急，為此ORIS在今年推出第四代大堡礁限量表，實現護育珊瑚礁的承諾。

全新登場的第四代大堡礁IV限量Aquis日期表，表盤為深藍綠漸變為淺藍色，靈感源自深潛大堡礁時見到陽光灑入藍色海洋的美景，表徑為43.5mm，搭載Calibre 400自製機芯，全球限量2000只。

另為迎接ORIS的120週年慶，推出史上首款全黑色系的Holstein限量小熊表，全球限量250只，是ORIS有史以來第一款全黑色腕表，是第一次搭載Calibre400機芯的40mm Divers Sixty – Five系列腕表，且是第一次表背刻有墨鏡與短褲度假造型的ORIS小熊。

融入沁涼水果色的Aquis日期「蜜瓜表」，表徑為41.5 mm，有清新西瓜綠與西瓜紅兩款選擇，充滿透心涼的甜蜜氛圍。另為迎合表迷對綠面表的熱愛，ORIS也推出Divers Sixty – Five系列鮮綠表盤款，搭載Calibre 400機芯。