「創意私房」偷拍案波及校園 議員批4月就預警教育局

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台版N號房「創意私房」專販售女生上廁所、少女性交易等偷拍影片販售，但傳出涉案人當中有1名為北市某國小老師，且涉案地點遍及校園及補習班。對此國民黨台北市議員游淑慧表示，早在今年4月質詢時就已經預警教育局應提前到校園檢查，結果現在仍放任該案發生在台北校園。台北市長蔣萬安1日受訪時則回應，第一時間就成立輔級專案小組，盡速協助被害人輔導或諮詢。

創意私房事件持續延燒至今，日前傳出涉案人當中有1名為北市某國小老師，且涉案地點遍及校園及補習班。而據了解，該名代理教師已在該所學校代課4至5年，聘期至今年7月31日。但該名教師在7月初主動向學校表示，不繼續擔任代理一職，學校放暑假後，該名教師就沒有到校。

游淑慧則指出，創意私房案發生後，今年4月11日教育部門質詢時，她就有警示教育局「創意私房會不會有北市校園內教職人員涉案？校園如何執行反偷拍行動？」台北市教育局有因為議會的質詢，更早警覺並實施校園檢查嗎？並強調「後知後覺或不知不覺，都會讓孩子受到更多傷害」。

對此台北市長蔣萬安1日受訪時表示，在得知消息的第一時間，就即刻成立的府級專案小組，由副市長林奕華來督導，同時也要求教育局隨時回報整個案件的狀況，以及調查的進度。除了對涉案人立刻停職解職，同時依法來通報狼師系統，另外也依法來終身不得任教，同時我們也要追究一切可以追究的責任。

蔣萬安強調，市府也啟動各項的輔導機制，對於可能受害人給予相關的諮詢協助。另外也聯繫檢方，除了表達全力配合偵辦，同時也希望檢方可以提供相關的資料，讓北市府能夠盡速的給予可能受害人相關的輔導、諮詢的協助。

蔣萬安說，他很希望在未來涉及到幼兒性侵或性平案件，當檢方進行相關的調查、開始啟動的時候，也可以即刻的通知行政機關，包含地方政府，而且可以隨時提供各項的資料，也可以讓地方政府盡速的進行各項的防護、預防措施，未來也會建議中央制定明確的法律規範。 ★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。