蘇花公路中斷後搶通 縣議員建議增開公路疏運

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花蓮北上鐵路持續搶修，蘇花公路中斷一週搶通，現每天3時段管制通行，運能仍有限，縣議會魏嘉賢建議交通部協調客運及遊覽車業者，增開花蓮轉運站至蘇澳或羅東轉運站間的公路疏運，讓北上民眾可以在宜蘭自行選擇轉乘國道客運或台鐵，度過這段交通黑暗期。

蘇花公路和仁154.8K與崇德165.7k兩處管制點間已經搶通，每天開放3個時段通行。鐵路預定本月3日才能搶通北迴線東正線，台鐵公司以公路免費接駁新城站、和平站間旅客，仍需依靠蘇花公路進行轉乘。

魏嘉賢指出，颱風交通斷，目前花蓮北上交通除往南繞行，還有飛機、交通船、蘇花公路，不過花蓮航班不足、要考量票價，且花蓮搭交通船至蘇澳耗時，此外，交通部欠缺完善配套措施，調派澎湖輪花蓮疏運，導致澎湖與本島間交通大亂，影響民眾的出行。

魏嘉賢也認為，目前北迴鐵路，需從花蓮車站搭乘區間車至新城車站，再轉乘公路接駁車至和平車站，接著和平車站轉乘區間車至宜蘭站，最後再從宜蘭車站轉乘列車至台北等地，過程繁瑣、耗時又複雜，不停的轉乘對年長者、身心障礙者以及攜帶幼童的家屬來說都極為不便。

他說，儘管北迴線受災路段預計在8月3日開放單線通行，但由於小清水橋需要重建，開放單線通行後的運量仍將受限。

他說，蘇花公路目前已可通車，建議交通部調度客運及遊覽車業者，增開花蓮轉運站至蘇澳或羅東轉運站間的公路疏運，讓有意北上的民眾可以在宜蘭自行選擇轉乘國道客運或台鐵等交通方式，協助度過這段交通黑暗期。