巴黎奧運成大牌翻轉形象關鍵？LVMH為這考量撒錢贊助

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2024巴黎奧運火熱進行中，除了各項運動賽事，本屆各大品牌的贊助也是吸睛焦點之一，整場奧運儼然成了精品大牌秀場，從展示奧運獎牌及火炬的路易威登（Louis Vuitton）訂製箱，到義大利隊的Armani服裝，奢侈品及美容品牌在巴黎奧運會上隨處可見，LVMH集團更是狂撒1.6億美元布局。

根據外媒Business Insider報導，LVMH集團是本次巴黎奧運的最大贊助商之一，估計投入1.6億美元。各大精品品牌如Dior、Louis Vuitton、Armani及 Prada等也都掏錢贊助運動選手或隊伍，而相較精品略平易近人的品牌如Skims、Glossier與Lululemon也不缺席。

這些品牌希望從奧運的品牌價值中分一杯羹，也著眼在人氣漸增的「女性運動」上，贊助女性運動員及隊伍，再加上花都巴黎將吸引大批的觀眾湧入，使巴黎奧運代表了疫後首次的群眾回歸。全球廠商蜂擁而至，希望能觸及廣大的觀眾。

全球廠商湧入花都 精品大牌妝點「最奢華」奧運

品牌贊助數據公司SponsorUnited表示，巴黎奧運有64％的贊助商並非出自本地，相較之下東京奧運時非本地贊助僅有14％。市調機構Kantar BrandZ專家Ellie Thorpe指出，本次賽事將迎來比先前更多的觀眾，因此也是各大品牌搶占國際舞台曝光度的好機會。

奢侈品集團LVMH因第二季銷售放緩、不如預期，股價隨之崩跌。雪上加霜的是，上月LVMH旗下品牌Dior面臨黑工醜聞，遭媒體批露該公司僅付了57美元生產包包，但卻以2,780美元賣出，且Dior及Armani皆被爆出有剝削勞工的情況。

外媒指出，LVMH集團董事長兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）上月曾說明，培養大眾的正面情緒，以及避免對精品的不良影響，正是LVMH今年贊助巴黎奧運的原因之一。市調專家Ellie Thorpe指出，關於奧運價值，大家會想到的是追求完美、紀律及專業，也正是許多人希望品牌追求的。

Ellie Thorpe表示，根據分析來看，人們願意掏錢購買他們認為「值得」的東西。在近期各種風波下，讓許多人質疑精品的「天價」，而奧運成了一個意義重大的機會，讓品牌證明自家的產品「值得」。

打造夢想後割韭菜？阿爾諾搶搭奧運順風車

美國商業雜誌富比士（Forbes）指出，2024年是奢侈品品牌首次對奧運產生如此大的興趣。以往高價品牌通常只支持超級富豪的運動興趣，如網球、馬球比賽或一級方程式賽車及帆船賽。

不過，根據顧問公司Boston Consulting Group的資料，消費金額較小、卻十分喜歡精品的族群（aspirational luxury consumers），似乎較近期捏緊皮夾的有錢人貢獻得多，佔據精品銷售額的6成。對LVMH集團的阿爾諾來說，想行銷「打造夢想的藝術（The Art of Crafting Dreams）」，沒有比奧運更好的場域了。