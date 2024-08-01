胡同燒肉「巴黎奪牌 開胡同慶」開跑 8／12前身著藍、白、紅任一色 開桌就送飲料啤酒

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搶搭奧運盛會列車，日式連鎖燒肉品牌「胡同燒肉」推出「巴黎奪牌 開胡同慶」限時活動，讓饕客們在享受美味頂級燒肉的同時，一同為運動員加油喝采，奪牌開「胡」，「同」享輝煌時刻。

即日起至8月12日，凡身著藍、白、紅三色任一色，前往全台胡同燒肉及胡同裏燒肉任一門市用餐，即可獲得一杯免費生啤酒或軟性飲料。期間再推加碼活動，只要追蹤胡同燒肉各店粉絲團並分享活動貼文，即免費獲得焦糖布丁一份，胡同裏燒肉可獲得霜淇淋一份。活動僅限內用，胡同邀請全民來店應援，一起享受燒肉美食、一同為選手奪牌加油。

「胡同燒肉」連續3年榮獲《The Miele Guide》亞洲美食評鑑指南亞洲前500大餐廳，以職人系的精神，提供日式精緻燒肉服務聞名，對肉品要求嚴苛，經數十位資深肉品師傅，手工剔除筋膜後切片，不計成本仍堅持提供最頂級肉品。

胡同燒肉每間門市皆使用限量的頂級食材，包括A5日本和牛、澳洲純種和牛、美國安格斯黑牛、伊比利豚肩排及各類新鮮海鮮，透過ISO認證的中央廚房嚴格把關，再由低溫配送專車送至各分店保證食材的新鮮與品質。胡同燒肉不僅注重食材的精緻，更追求服務的溫度，以專業的桌邊服務，傳遞優質服務體驗。

【禁止酒駕，飲酒過量、有害健康】