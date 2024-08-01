正修科大護理系揭牌邁新里程碑 結合臨床實務培育人才

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就在全國鬧護理荒的同時，正修科大護理系1日正式揭牌，為培育護理人才投入心力，校長龔瑞璋表示，正修護理系初創，學校將提供充足教學資源與科技管理，年年茁壯成長是可預期的，未來的成就與發展，請大家一起來見證。

正修科大護理系今天在幼兒保育大樓舉行揭牌儀式，包括校長龔瑞璋、副校長黃柏文、游步平、正修一級主管及高雄市護理師護士公會理事長周汎澔、高雄長庚主任江明珠等醫界人士上百人出席，氣氛非常熱烈，屆時將與長期照護與健康管理系及幼兒保育系同在一棟大樓。

正修科大3年前申請成立護理系，嘗試辦理健康照顧教育，經過多方奔走，去年獲教育部核准護理系招生，終於迎來正式揭牌成立，課程規劃全面引進情境模擬教學，強調結合專業知識技能理論與實務，並與高雄各醫學中心及醫療院所，以「學者-臨床家夥伴關係」結盟，遴聘具多年臨床經驗且具博士學位的護理學者擔任專任教師，提高業師參與課室與臨床教學比率。

依據四技學制教育目標及八項護理專業核心能力進行課程設計，培育學生具備職場專業知識技能，有能力解決複雜臨床情境問題。

課程規劃除通識基礎、通識博雅課程及專業必修外，另為因應就業市場需求，特規劃4個特色模組課程，分別有中醫護理模組、安寧長照模組、母嬰照護模組及急重症模組，以因應國人多元照護的需求。

至於學生在畢業後的出路，護理系籌備主任邱艷芬說，除繼續研究所進修及醫院臨床護理師外，也可至護理數位媒體產業、醫美、產後護理、長照機構、保險業及健康相關產業發揮所學。

一行人在揭牌儀式後，前往參觀數位基礎醫學教學方式、高階身體評估假人與高階急救訓練模型應用及數位化護理技術教室運作，具體詮釋數位化護理教學。

正修科大校長龔瑞璋表示，因應護理人才的缺額及需求，所以學校就成立了護理系的規劃，總算在教育部的核准下，今年開始招生，至今情況都很理想，課程包括專業課程規劃和配合跨領域的學習，及增加學生國際視野，以及宏觀的世界觀，並且培養具有AI科技的人才，來結合醫學及護理人才，如此所培養出來的是一個多元化的人才，讓醫療單位能夠適用，這也是提供最重要的護理人才的需求。

邱艷芬表示，正修科大護理系教學重視臨床實務接軌，採用「學者臨床家夥伴關係」模式，將與高雄長庚紀念醫院合聘具有多年臨床經驗的護理人員擔任護理臨床指導教師，加強學生學理與實務融合學習，再引入情境模擬教學，培養學生綜合能力。 邱艷芬指出，未來所面對的是大數據發達及人工智慧蓬勃發展的時代，一定會融入護理健康的照顧，所以在培養未來的護理大師時，正修科大護理系有充分的準備，讓學生未來能夠勝任護理的工作，正修科大都符合這樣的條件。

健康暨管理學院院長周秀蓉表示，8月1日成立的護理系加上長照及幼保系，原本的管理學院將3系納入，改名為「健康暨管理學院」，希望原本的資訊管理、企業管理、國際企業及金融管理，結合長照、護理及幼保多元跨領域結合，讓這些系的學生未來能有更多貢獻。