靈鷲山第31屆水陸空大法會8／7~8／14桃園巨蛋啟建

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轉動慈悲，轉化災劫。靈鷲山第31屆水陸空大法會以「靈性即生態~靈性覺醒，生態永續」為主題，將於8月7至14日在桃園巨蛋啟建。8月1日在桃園市政府綜合會議廳舉辦新聞發布會，桃園市市長張善政出席致詞，與貴賓們轉動代表靈性生態善念、善業的菩提扇葉，相約參加這場宗教界的「嘉年華會」。

水陸法會是佛教最盛大的超度法會，透過內外壇佛事，各界懺悔、讀經、供養、布施，表達孝思、傳遞恩情。靈鷲山水陸法會每年至少有10萬人次參與，從海外來台的信眾更是年年俱增，是桃園地區宗教文化盛事之一。31年來滋養了無數人的慧命，更為社會、世界注入正能量。

靈鷲山開山住持心道法師說，水陸法會是學習靈性生態的圓滿課程，地球萬物是生命共同體，要學習尊重萬物存在的價值、包容彼此生存的空間、共同成就分享的世界，人人在生命旅程中回歸靈性的智慧，種下善業的記憶體，心中時時保持覺醒與善念，從「心」轉換地球危機的共業，走入多元共生、萬物一家的生態永續願景。

新聞發布會上，桃園地區知名優質全美語幼兒學校勁草幼兒園15位小朋友，搭配曲風祥和的《寧靜之歌》，示範靈鷲山簡單易學的「寧靜操」，正是靈性覺醒、淨化心靈的方法之一，呼應今年靈鷲山全面啟動的「靈性即生態」主張。

靈鷲山佛教教團當家常存法師、桃園講堂監院妙慧法師，桃園市市長張善政、民政局局長劉思遠、體育局局長許彥輝、桃園市議員黃婉如與陳美梅、立委萬美玲服務處秘書孫灝宇、桃園信用合作社理事主席蘇家明、桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福、副理事長温碧雲、樺龍建設有限公司總經理林建龍、偉盛工業股份有限公司總經理簡寶鋐等貴賓，共同轉動菩提扇葉，蘊含善業意涵，傳遞布施、慈悲、智慧、謙卑、正念等信念。

常存法師上台致詞時，分享今年水陸法會的創舉及特色，包括：首度推出「水陸AI智能小幫手」，隨時解答法會資訊、人生困惑、生命疑問，展開傳統法會與科技的對話，寫下佛教法會數位化的新里程碑。將17噸歐翼車變身為「心和平號」禪修巴士，打造全球第一座「行動森林禪堂」，8月10、11日開到巨蛋旁的桃園市體育局前空地，讓民眾享受心寧靜的力量。現場以7個小故事，展開守護地球連署活動，讓大家理解「靈性即生態」理念，為愛地球盡一分心力。

8月1日是原住民日，張善政市長穿著紅色原民風背心出席，他表示，31屆的靈鷲山水陸法會，有28年都在桃園舉辦，鄉親很有福氣。他認為，進到法會現場心情很安定、平和，心靈沉澱洗滌後，獲得百分百的能量，就可以面對各項複雜的職場挑戰。

「水陸法會人天歡喜，人人以清淨心相應共修。讓我們寧靜下來，啟動生命的按鈕，撫慰眾生憂苦；讓我們寧靜下來，共振慈悲能量，熄滅災劫與苦難；讓我們心連著心，回歸靈性的智慧，療癒地球生態；讓我們手牽著手，走向多元共生、萬物一家的未來。」貴賓們在共同祈願後，相約巨蛋感受法會的莊嚴與盛大，並為地球、社會、市民祈福。